Christopher Nolan'dan Dune: Part Two'ya büyük övgü: "Mucizevi bir uyarlama"

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında sinemaseverlerle buluşan Dune: Part Two bir süredir gündemden düşmüş olsa da önümüzdeki günlerde yeniden adından söz ettirmeye başlayacak gibi görünüyor. Çünkü artık ödül sezonuna girmemizle birlikte Warner Bros. da bu film için Oscar kampanyasını başlattı. Bu bağlamda yönetmen Denis Villeneuve de yeniden etkinliklere katılmaya başladı.

Denis Villeneuve, bu hafta da Amerikan Yönetmenler Birliği tarafından düzenlenen bir panelde Christopher Nolan ile bir araya geldi. Bu panelde Dune: Part Two'dan övgüyle söz eden Christopher Nolan, Villeneuve'ün Dune filmini "mucizevi bir uyarlama" olarak değerlendirdi: "Dune: Part Two uyarlama konusunda mucizevi bir iş. Kitabın ikinci yarısını alıp hikâyeyi inanılmaz bir finale taşımak... Harikulade bir iş."

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Christopher Nolan, Dune 2'yi The Empire Strikes Back'e Benzetti

Nolan, Dune: Part Two'yu, pek çok kişi tarafından bugüne kadar çekilmiş en iyi Star Wars filmi olarak kabul edilen The Empire Strikes Back'e, yani orijinal serinin ikinci filmine benzetiyor:

"Benim için Dune ilk Star Wars filmi gibi; Dune 2 ise The Empire Strikes Back, ki kendisi benim en sevdiğim Star Wars filmidir. Bence bu, ilk filmde tanıtılan her şeyin harika bir şekilde genişletilmiş hâli."

“Beni gerçekten etkileyen şey o dünyanın içine dalma hissiydi. Bu filmde o kadar çok benzersiz görüntü var ki. Daha önce hiç görmediğiniz pek çok şeyi bu filmde görebiliyorsunuz. Her şeyin bu kadar ayrıntılı olması da beni çok etkiledi.”

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