2023 Oscar Ödülleri verildi! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

Tam Boyutta Gör Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 95. Akademi Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Jimmy Kimmel’ın sunduğu 2023 Oscar Ödülleri, şimdiye kadarki en yüksek seçmen katılımına sahip oldu. Bu yıl A24 ve Netflix, ödüllerde oldukça ön plana çıkarak fark yarattı.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) toplamda 7 dalda Oscar alarak gecenin kazananı oldu. Everything Everywhere All at Once; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Film Kurgusu alanında Oscar aldı. Gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (All Quiet on the Western Front) oldu. 2023 Oscar kazananları listesi ise şöyle:

2023 Oscar Ödülleri kazanları

En İyi Film

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

En İyi Erkek Oyuncu

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale – KAZANAN

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

En İyi Yönetmen

Todd Field, Tár

Dan Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Özgün Senaryo

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Dan Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

Steven Spielberg and Tony Kushner, The Fabelmans

Todd Field, Tár

Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

En İyi Uyarlama Senaryo

Edward Berger, Ian Stokell and Lesley Paterson, All Quiet on the Western Front

Rian Johnson, Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living, Kazuo Ishiguro

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig and Justin Marks, Top Gun: Maverick

Sarah Polley, Women Talking – KAZANAN

En İyi Animasyon

Guillermo del Toro’s Pinocchio – KAZANAN

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

En İyi Belgesel

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny – KAZANAN

En İyi Uluslararası Film

Almanya, All Quiet on the Western Front – KAZANAN

Arjantin, Argentina, 1985

Belçika, Close

Polonya, EO

İzlanda, The Quiet Girl

En İyi Kurgu

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once – KAZANAN

Tár

Top Gun: Maverick

En İyi Sinematografi

James Friend, All Quiet on the Western Front – KAZANAN

Darius Khondji, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Mandy Walker, Elvis

Roger Deakins, Empire of Light

Tár, Florian Hoffmeister

En İyi Özgün Müzik

Volker Bertelmann, All Quiet on the Western Front – KAZANAN

Justin Hurwitz, Babylon

Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

Son Lux, Everything Everywhere All at Once

John Williams, The Fabelmans

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

All Quiet on the Western Front – KAZANAN

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

En İyi Kostüm Tasarımı

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever – KAZANAN

Elvis

Everything Everywhere

Mrs. Harris Goes to Paris

En İyi Görsel Efekt

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water – KAZANAN

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

En İyi Ses

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick – KAZANAN

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale – KAZANAN

En İyi Özgün Şarkı

“Applause” from Tell It like a Woman

“Hold My Hand” from Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” from Black Panther: Wakanda Forever

“ Naatu Naatu” from RRR – KAZANAN

“This Is a Life” from Everything Everywhere All at Once

En İyi Kısa Film

An Irish Goodbye – KAZANAN

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

En İyi Kısa Belgesel

The Elephant Whisperers – KAZANAN

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

En İyi Kısa Animasyon

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse – KAZANAN

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

