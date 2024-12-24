Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu

The Odyssey, adının da işaret ettiği gibi Homerus'un "Odysseia Destanı"nın bir uyarlaması olacak. Universal, The Odyssey'i "yeni IMAX teknolojileri kullanılarak dünyanın dört bir yanında çekilecek epik bir aksiyon filmi" olarak tanımlıyor. Film, Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra eve dönmek için yaptığı 10 yıllık zorlu yolculuğa odaklanacak.
Christopher Nolan İmzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek
Christopher Nolan, çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacağı The Odyssey için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kurdu. Başrollerde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya yer alıyor. Üstelik önümüzdeki günlerde onlara birkaç önemli ismin daha eklenebileceği söyleniyor.
Christopher Nolan imzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.