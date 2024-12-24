Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın kısa süre önce resmi olarak duyurulan yeni filmi şu ana kadar bir sır perdesi ardında hazırlanıyor olsa da sonunda o sır perdesi aralandı. Nolan'ın yeni filminin arkasındaki stüdyo olan Universal, yönetmenin heyecanla beklenen yeni filminin The Odyssey olacağını açıkladı.

The Odyssey, adının da işaret ettiği gibi Homerus'un "Odysseia Destanı"nın bir uyarlaması olacak. Universal, The Odyssey'i "yeni IMAX teknolojileri kullanılarak dünyanın dört bir yanında çekilecek epik bir aksiyon filmi" olarak tanımlıyor. Film, Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra eve dönmek için yaptığı 10 yıllık zorlu yolculuğa odaklanacak.

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Christopher Nolan İmzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek

Christopher Nolan, çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacağı The Odyssey için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kurdu. Başrollerde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya yer alıyor. Üstelik önümüzdeki günlerde onlara birkaç önemli ismin daha eklenebileceği söyleniyor.

Christopher Nolan imzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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