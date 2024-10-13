O dönem epey rakidal bir karar alarak filmlerini vizyona girdikleri gün HBO Max'te de yayınlayan Warner Bros., kimseden izin almadan verdiği bu kararla pek çok sinemacıyı kızdırdı. Bu sinemacılardan biri de Christopher Nolan'dı. Öyle ki Nolan yıllardır çalıştığı Warner Bros. ile bağlarını kopardı ve yeni filmini başka bir stüdyoda çekmeye karar verdi. Neticede ortaya, gişede 975 milyon dolar hasılat yaparak Universal'ın kasasını dolduran Oppenheimer çıktı.
Christopher Nolan, Warner Bros.'un Uzattığı Eli Geri Çevirdi
Warner Bros. el değiştirip Warner Bros. Discovery olunca, yeni yönetimin yaptığı ilk işlerden biri Nolan'a zeytin dalı uzatmak oldu. Stüdyonun yeni yönetimi, Nolan'ın gönlünü almak ve Warner Bros.'a geri döndürmek için elinden geleni yaptı. Ancak bu hafta ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmi için Warner Bros.'un teklifini değerlendirmeye bile almadığını gösteriyor.
Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Matt Belloni'nin paylaştığı bilgilere göre Nolan, yeni filminin senaryosunu sadece Universal yöneticilerine okutmuş. Warner Bros.'un film departmanının başındaki ismler olan Mike De Luca ve Pam Abdy ise senaryoyu okuma şansı bile yakalamamış. Oppenheimer sonrası Universal ile ortaklığını sürdürme niyetinde olan Nolan, Warner Bros.'un tüm çabasına rağmen stüdyoya senaryoyu okuma şansı bile vermemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.