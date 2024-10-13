Tam Boyutta Gör Christopher Nolan, uzun yıllar Warner Bros. çatısı altında çalıştı ve bu ortaklık her iki taraf için de epey kazançlı oldu. Nolan, Warner Bros. için The Dark Knight üçlemesini çekerken, buna karşılık stüdyo da yönetmenin Inception, Interstellar, Dunkirk gibi orijinal filmlerini finanse etti. Tenet'a kadar bu ortaklık neredeyse kusursuz işliyordu. Ancak pandemi döneminde gösterime giren Tenet, bu ortaklığın sonunu getirdi.

O dönem epey rakidal bir karar alarak filmlerini vizyona girdikleri gün HBO Max'te de yayınlayan Warner Bros., kimseden izin almadan verdiği bu kararla pek çok sinemacıyı kızdırdı. Bu sinemacılardan biri de Christopher Nolan'dı. Öyle ki Nolan yıllardır çalıştığı Warner Bros. ile bağlarını kopardı ve yeni filmini başka bir stüdyoda çekmeye karar verdi. Neticede ortaya, gişede 975 milyon dolar hasılat yaparak Universal'ın kasasını dolduran Oppenheimer çıktı.

Christopher Nolan'ın yeni filmi duyuruldu 4 gün önce eklendi

Christopher Nolan, Warner Bros.'un Uzattığı Eli Geri Çevirdi

Warner Bros. el değiştirip Warner Bros. Discovery olunca, yeni yönetimin yaptığı ilk işlerden biri Nolan'a zeytin dalı uzatmak oldu. Stüdyonun yeni yönetimi, Nolan'ın gönlünü almak ve Warner Bros.'a geri döndürmek için elinden geleni yaptı. Ancak bu hafta ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmi için Warner Bros.'un teklifini değerlendirmeye bile almadığını gösteriyor.

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Matt Belloni'nin paylaştığı bilgilere göre Nolan, yeni filminin senaryosunu sadece Universal yöneticilerine okutmuş. Warner Bros.'un film departmanının başındaki ismler olan Mike De Luca ve Pam Abdy ise senaryoyu okuma şansı bile yakalamamış. Oppenheimer sonrası Universal ile ortaklığını sürdürme niyetinde olan Nolan, Warner Bros.'un tüm çabasına rağmen stüdyoya senaryoyu okuma şansı bile vermemiş.

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