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    Anlık Bildirim

    Christopher Nolan, Warner Bros.'un uzattığı eli geri çevirdi

    Oppenheimer'dan sonra bu hafta duyurulan yeni filmi için de Universal ile anlaşan Christopher Nolan, Tenet sonrası ayrıldığı Warner Bros.'un yeni yönetimi tarafından uzatılan eli geri çevirdi.
    Christopher Nolan, Warner Bros.'u affetmiyor Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan, uzun yıllar Warner Bros. çatısı altında çalıştı ve bu ortaklık her iki taraf için de epey kazançlı oldu. Nolan, Warner Bros. için The Dark Knight üçlemesini çekerken, buna karşılık stüdyo da yönetmenin Inception, Interstellar, Dunkirk gibi orijinal filmlerini finanse etti. Tenet'a kadar bu ortaklık neredeyse kusursuz işliyordu. Ancak pandemi döneminde gösterime giren Tenet, bu ortaklığın sonunu getirdi.

    O dönem epey rakidal bir karar alarak filmlerini vizyona girdikleri gün HBO Max'te de yayınlayan Warner Bros., kimseden izin almadan verdiği bu kararla pek çok sinemacıyı kızdırdı. Bu sinemacılardan biri de Christopher Nolan'dı. Öyle ki Nolan yıllardır çalıştığı Warner Bros. ile bağlarını kopardı ve yeni filmini başka bir stüdyoda çekmeye karar verdi. Neticede ortaya, gişede 975 milyon dolar hasılat yaparak Universal'ın kasasını dolduran Oppenheimer çıktı.

    Christopher Nolan, Warner Bros.'un Uzattığı Eli Geri Çevirdi

    Warner Bros. el değiştirip Warner Bros. Discovery olunca, yeni yönetimin yaptığı ilk işlerden biri Nolan'a zeytin dalı uzatmak oldu. Stüdyonun yeni yönetimi, Nolan'ın gönlünü almak ve Warner Bros.'a geri döndürmek için elinden geleni yaptı. Ancak bu hafta ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmi için Warner Bros.'un teklifini değerlendirmeye bile almadığını gösteriyor.

    Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Matt Belloni'nin paylaştığı bilgilere göre Nolan, yeni filminin senaryosunu sadece Universal yöneticilerine okutmuş. Warner Bros.'un film departmanının başındaki ismler olan Mike De Luca ve Pam Abdy ise senaryoyu okuma şansı bile yakalamamış. Oppenheimer sonrası Universal ile ortaklığını sürdürme niyetinde olan Nolan, Warner Bros.'un tüm çabasına rağmen stüdyoya senaryoyu okuma şansı bile vermemiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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