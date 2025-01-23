Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Christopher Nolan'ın çekimlerine yakında başlayacağı yeni filmi The Odyssey hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ayrıca setten ilk görüntüler de gelmeye başladı.         
    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Kendi döneminin en başarılı yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, çok yakında yeni filmi için sete girecek. Son haftalarda hızla şekillenen bu film, Homeros'un Odisseia destanını perdeye taşıyan The Odyssey olacak. Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak.

    The Odyssey için prodüksiyonun başlamasıyla birlikte film hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar Odisseia destanınn pek çok farklı uyarlaması çekildiği için Nolan'ın bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceği merak ediliyordu. Hatta bu hikâyeyi günümüze uyarlayabileceği bile konuşuluyordu. Ancak setten gelen ilk görseller, bunun uyarlandığı esere uygun bir dönem filmi olacağını gösteriyor.

    Jon Bernthal, The Odyssey'in Oyuncu Kadrosuna Katıldı

    Diğer yandan filmin kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi yıldız isimleri barındıran oyuncu kadrosuna katılan son isim, Punisher rolüyle tanınan Jon Bernthal oldu.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Bernthal'ın yanı sıra projeye adını yazdıran bir diğer isim de Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema oldu. Hoyte van Hoytema, 2014 yapımı Interstellar'dan beri tüm Nolan filmlerinde görüntü yönetmeniydi. O yüzden ikilinin bu ortaklığı The Odyssey ile devam ettirmesi sürpriz olmadı.

    The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

    Kaynakça https://deadline.com/2025/01/christopher-nolan-the-odyssey-movie-jon-bernthal-1236262954/ https://www.worldofreel.com/blog/2025/1/21/hoyte-van-hoytema
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi termostatik vana dudullu sabiha gökçen servis saatleri dondurulmuş köfte çözülmeden pisirilir mı ps4 açılmıyor boğazda kalan hap erir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum