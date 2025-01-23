Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

The Odyssey için prodüksiyonun başlamasıyla birlikte film hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar Odisseia destanınn pek çok farklı uyarlaması çekildiği için Nolan'ın bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceği merak ediliyordu. Hatta bu hikâyeyi günümüze uyarlayabileceği bile konuşuluyordu. Ancak setten gelen ilk görseller, bunun uyarlandığı esere uygun bir dönem filmi olacağını gösteriyor.
Jon Bernthal, The Odyssey'in Oyuncu Kadrosuna Katıldı
Diğer yandan filmin kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi yıldız isimleri barındıran oyuncu kadrosuna katılan son isim, Punisher rolüyle tanınan Jon Bernthal oldu.
The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Kaynakça https://deadline.com/2025/01/christopher-nolan-the-odyssey-movie-jon-bernthal-1236262954/ https://www.worldofreel.com/blog/2025/1/21/hoyte-van-hoytema Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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