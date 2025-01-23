Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kendi döneminin en başarılı yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, çok yakında yeni filmi için sete girecek. Son haftalarda hızla şekillenen bu film, Homeros'un Odisseia destanını perdeye taşıyan The Odyssey olacak. Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak.

The Odyssey için prodüksiyonun başlamasıyla birlikte film hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar Odisseia destanınn pek çok farklı uyarlaması çekildiği için Nolan'ın bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceği merak ediliyordu. Hatta bu hikâyeyi günümüze uyarlayabileceği bile konuşuluyordu. Ancak setten gelen ilk görseller, bunun uyarlandığı esere uygun bir dönem filmi olacağını gösteriyor.

Jon Bernthal, The Odyssey'in Oyuncu Kadrosuna Katıldı

Diğer yandan filmin kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi yıldız isimleri barındıran oyuncu kadrosuna katılan son isim, Punisher rolüyle tanınan Jon Bernthal oldu.

Tam Boyutta Gör Bu hafta Bernthal'ın yanı sıra projeye adını yazdıran bir diğer isim de Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema oldu. Hoyte van Hoytema, 2014 yapımı Interstellar'dan beri tüm Nolan filmlerinde görüntü yönetmeniydi. O yüzden ikilinin bu ortaklığı The Odyssey ile devam ettirmesi sürpriz olmadı.

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The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

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Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni detaylar geldi