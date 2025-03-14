Christopher Nolan'ın yeni filminin setinden ilk görüntüler ve sızıntılar gelmeye başladı

Christopher Nolan'ın The Odyssey'i, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan epik bir macera filmi olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI efekti kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor. Setten sızdırılan ilk görsellerde de yönetmeni döneme uygun bir geminin içinde görüyoruz.
The Odyssey'de Kimin Hangi Karakteri Canlandıracağı Belli Oldu
Öte yandan Yunanistan basınına sızdırılan bilgiler, filmde hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını ortaya çıkardı. Sızan bu bilgilere göre oyuncuların canlandıracağı karakterler şunlar olacak:
- Matt Damon - Odysseus
- Tom Holland - Telemachus
- Zendaya - Athena
- Charlize Theron - Circe
- Anne Hathaway - Penelope
- Benny Safdie - Agamemnon
- Lupita Nyong'o - Clytemnestra
Bu oyuncuların yanı sıra Robert Pattinson, Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, John Leguizamo, Samantha Morton, Bill Irwin, Himesh Patel, Corey Hawkins gibi isimler de filmde rol alıyor. Ancak onların rolleri henüz netlik kazanmış değil. Sızdırılan karakter listesi, hikâyedeki Yunan tanrılarının da filmde yer aldığını gösteriyor. Bu yüzden henüz rolü belli olmayan bu oyunculardan bir kısmının o tanrıları canlandıracağı düşünülüyor.
The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz film, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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