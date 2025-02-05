Yapay zekanın reklamsız kalacağını mı sandınız? Google’ın çok iyi fikirleri var

Gemini için reklamlar yolda
Alphabet’in yatırımcı çağrısı sırasında bir analist, Gemini'nin gelecekte nasıl gelir getireceği ve bir reklam modelinin mümkün olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Pichai, şu anda Gemini’nin ücretsiz bir plan ve abonelik modeli üzerinden kullanıcılara sunulduğunu, ancak Google’ın her zaman kullanıcı deneyimini öncelikli tuttuğunu vurguladı. Pichai, yaptığı açıklamada yine de yerel reklam konseptleri için “çok iyi fikirlerimiz var” demekten kaçınmadı: “Ürünlerin çalışması ve milyarlarca kullanıcıya ulaşması konusunda her zaman kararlı olduğumuzu düşünüyorum. Ve reklamcılık bu stratejinin harika bir yönü oldu. Tıpkı YouTube'da gördüğünüz gibi, insanlara zaman içinde seçenekler sunacağız. Ancak bu yıl için, abonelik yönüne odaklandığımızı göreceğinizi düşünüyorum.”
Bu son cümleye dayanarak, Gemini özelinde en azından bu yıl için reklamlar konusunda pek endişelenmeye gerek yok ancak, reklamlar eninde sonunda gelecek. Öte yandan Google zaten yapay zeka arama özelliği Overviews'da reklam önerileri veriyor. Dolayısıyla firma için yapay zeka reklamları çok da yeni bir şey değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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