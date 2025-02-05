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    Yapay zekanın reklamsız kalacağını mı sandınız? Google’ın çok iyi fikirleri var

    Halihazırda bilinen çoğu yapay zeka sohbet robotunda reklamlara rastlanmıyor. Ancak ana geliri reklamlar olan Google, Gemini sohbet robotunda reklamlar için 'çok iyi fikirleri' olduğunu söylüyor.
    Google’ın Gemini reklamları için çok iyi fikirleri var Tam Boyutta Gör
    Yoksa yapay zekalarda reklam olmayacağını mı düşündünüz? Ne de olsa Google gibi bir reklam devi, milyarlarca dolarlık bir yapay zeka asistanını tamamen "iyi niyetle" ücretsiz sunmazdı, değil mi? Şimdilik Gemini reklamsız gibi görünebilir, ancak Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’nin son açıklamalarına bakılırsa bu durum fazla uzun sürmeyecek.

    Gemini için reklamlar yolda

    Alphabet’in yatırımcı çağrısı sırasında bir analist, Gemini'nin gelecekte nasıl gelir getireceği ve bir reklam modelinin mümkün olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Pichai, şu anda Gemini’nin ücretsiz bir plan ve abonelik modeli üzerinden kullanıcılara sunulduğunu, ancak Google’ın her zaman kullanıcı deneyimini öncelikli tuttuğunu vurguladı. Pichai, yaptığı açıklamada yine de yerel reklam konseptleri için “çok iyi fikirlerimiz var” demekten kaçınmadı: “Ürünlerin çalışması ve milyarlarca kullanıcıya ulaşması konusunda her zaman kararlı olduğumuzu düşünüyorum. Ve reklamcılık bu stratejinin harika bir yönü oldu. Tıpkı YouTube'da gördüğünüz gibi, insanlara zaman içinde seçenekler sunacağız. Ancak bu yıl için, abonelik yönüne odaklandığımızı göreceğinizi düşünüyorum.

    Bu son cümleye dayanarak, Gemini özelinde en azından bu yıl için reklamlar konusunda pek endişelenmeye gerek yok ancak, reklamlar eninde sonunda gelecek. Öte yandan Google zaten yapay zeka arama özelliği Overviews'da reklam önerileri veriyor. Dolayısıyla firma için yapay zeka reklamları çok da yeni bir şey değil.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

    İnternet sitemizden en hızlı şarj olan otomobilleri filtreleyip bulabilirsiniz. Hatta LFP bataryaya sahip modelleri bile filtreleyebiliyorsunuz. Menzile göre sıralama seçme de tabi ki var. https://kullananlar.com/araba-modelleri?ozellikler=113&sirala=haftanin_populeri%2Cazalan https://kullananlar.com/araba-modelleri

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