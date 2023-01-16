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    Chrome tarayıcısında uzantılar site bazında devre dışı bırakılabilecek

    Google popüler internet tarayıcısı için uzantıların site bazında devre dışı bırakılmasına veya etkinleştirilmesine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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    Chrome'da uzantılar site bazında devre dışı bırakılabilecek Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google, Chrome için birçok kişinin beklediği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Tarayıcı uzantılarını her sitede ayrı ayrı devre dışı bırakma veya etkinleştirme işlevinden bahsediyoruz.

    Şu anda Chrome kullanıcıları, uzantıları tarayıcı ayarları üzerinden yalnızca tüm siteler için aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni özellik sayesinde uzantıların site bazında etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması mümkün olacak.

    Ne avantajları olacak?

    Bazı Chrome uzantıları web sitelerinde sorunlara neden olabilirken, bazı internet siteleri reklam engelleyiciler gibi uzantıların kullanılmasına izin vermiyor. Yeni özellik bu gibi durumlarla başa çıkabilmeyi sağlayacak.

    Google'ın şu anda bu işlevi aktif olarak test ettiğini belirtmek gerekir. Bu da tarayıcının kararlı sürümünde sunulmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor. Benzer bir özellik Microsoft Edge'de uzun süredir mevcut.

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