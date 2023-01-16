Chrome tarayıcısında uzantılar site bazında devre dışı bırakılabilecek

Tam Boyutta Gör Arama devi Google, Chrome için birçok kişinin beklediği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Tarayıcı uzantılarını her sitede ayrı ayrı devre dışı bırakma veya etkinleştirme işlevinden bahsediyoruz.

Microsoft Edge 109 yayınlandı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

Şu anda Chrome kullanıcıları, uzantıları tarayıcı ayarları üzerinden yalnızca tüm siteler için aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni özellik sayesinde uzantıların site bazında etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması mümkün olacak.

Ne avantajları olacak?

Bazı Chrome uzantıları web sitelerinde sorunlara neden olabilirken, bazı internet siteleri reklam engelleyiciler gibi uzantıların kullanılmasına izin vermiyor. Yeni özellik bu gibi durumlarla başa çıkabilmeyi sağlayacak.

Google'ın şu anda bu işlevi aktif olarak test ettiğini belirtmek gerekir. Bu da tarayıcının kararlı sürümünde sunulmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor. Benzer bir özellik Microsoft Edge'de uzun süredir mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Chrome'da uzantılar site bazında devre dışı bırakılabilecek