MIUI 14'ün bazı özellikleri eski modellerde kullanılamayacak: İşte sınırlamalar

MIUI 14 ile birlikte foton motoru isimli bir özellik tanıtıldı. Standart ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hızını ve akıcılığını artırıyor. Fakat bu işlev sadece Snapdragon 8/8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış akıllı telefonlarda çalışacak.
Eski modellerde gereksiz uygulamalar silinemeyecek
Fotoğraftan metin tanıma özelliği ise sadece amiral gemisi modeller için geçerli olmayacak. Qualcomm Snapdragon 7 ve Snapdragon 8 serisi işlemcilerin yanı sıra Helio G80 ve daha yeni MediaTek yonga setleri de listede yer alıyor.
En ilginç kısıtlama 8 sistem uygulaması hariç tüm yerleşik uygulamaları kaldırabilme özelliğinde kendini gösterdi. Sadece Ekim 2022'den sonra piyasaya sürülen (şu anda yalnızca Xiaomi 13 serisi) akıllı telefonların bu seçeneğe sahip olacağı ortaya çıktı. Daha eski modeller yararlanamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...