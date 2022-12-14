MIUI 14'ün bazı özellikleri eski modellerde kullanılamayacak: İşte sınırlamalar

Tam Boyutta Gör Xiaomi birkaç gün önce yeni ürün yazılımını tanıtarak meraklı bekleyişi sona erdirmişti. Ancak MIUI 14'ün bazı özelliklerinin sadece belirli modellerde kullanılabilecek olması can sıktı. Yani eski cihazlar yeni arayüzün bazı nimetlerinden faydalanamayacak.

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MIUI 14 ile birlikte foton motoru isimli bir özellik tanıtıldı. Standart ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hızını ve akıcılığını artırıyor. Fakat bu işlev sadece Snapdragon 8/8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış akıllı telefonlarda çalışacak.

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Eski modellerde gereksiz uygulamalar silinemeyecek

Fotoğraftan metin tanıma özelliği ise sadece amiral gemisi modeller için geçerli olmayacak. Qualcomm Snapdragon 7 ve Snapdragon 8 serisi işlemcilerin yanı sıra Helio G80 ve daha yeni MediaTek yonga setleri de listede yer alıyor.

En ilginç kısıtlama 8 sistem uygulaması hariç tüm yerleşik uygulamaları kaldırabilme özelliğinde kendini gösterdi. Sadece Ekim 2022'den sonra piyasaya sürülen (şu anda yalnızca Xiaomi 13 serisi) akıllı telefonların bu seçeneğe sahip olacağı ortaya çıktı. Daha eski modeller yararlanamayacak.

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