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    MIUI 14'ün bazı özellikleri eski modellerde kullanılamayacak: İşte sınırlamalar

    Çinli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen MIUI 14'ü kısa bir süre önce tanıtmıştı. Ancak yeni arayüzdeki bazı faydalı özellikleri eski modellerde kullanmak mümkün olmayacak.
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    MIUI 14'ün bazı özellikleri eski modellerde kullanılamayacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi birkaç gün önce yeni ürün yazılımını tanıtarak meraklı bekleyişi sona erdirmişti. Ancak MIUI 14'ün bazı özelliklerinin sadece belirli modellerde kullanılabilecek olması can sıktı. Yani eski cihazlar yeni arayüzün bazı nimetlerinden faydalanamayacak.

    MIUI 14 ile birlikte foton motoru isimli bir özellik tanıtıldı. Standart ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hızını ve akıcılığını artırıyor.  Fakat bu işlev sadece Snapdragon 8/8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış akıllı telefonlarda çalışacak.

    MIUI 14'ün bazı özellikleri eski modellerde kullanılamayacak Tam Boyutta Gör

    Eski modellerde gereksiz uygulamalar silinemeyecek

    Fotoğraftan metin tanıma özelliği ise sadece amiral gemisi modeller için geçerli olmayacak. Qualcomm Snapdragon 7 ve Snapdragon 8 serisi işlemcilerin yanı sıra Helio G80 ve daha yeni MediaTek yonga setleri de listede yer alıyor.

    En ilginç kısıtlama 8 sistem uygulaması hariç tüm yerleşik uygulamaları kaldırabilme özelliğinde kendini gösterdi. Sadece Ekim 2022'den sonra piyasaya sürülen (şu anda yalnızca Xiaomi 13 serisi) akıllı telefonların bu seçeneğe sahip olacağı ortaya çıktı. Daha eski modeller yararlanamayacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 8 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 20 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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