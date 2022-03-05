Chrome OS, otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmaya izin verecek

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Google, kullanıcıların Chrome OS işletim sistemi üzerinde daha fazla kontrole sahip olabileceği bir özelliği kullanıma sunuyor. Kullanıcılar, işletim sisteminde otomatik güncellemeleri kapatmaya olanak tanıyacak.

Kullanıcılara uyarı notu gösterilecek

Diğer işletim sistemleri gibi Chrome OS da belirli bir hatayı düzeltmek ya da yeni bir özelliği sunmak için güncellemeler alıyor. İşletim sisteminde sunulacak yeni bir özellik şu an için sadece otomatik olarak sunulan güncellemeler için yeni bir seçenek getirecek.

Chrome OS kodlarında yapılan bir değişiklikle fark edilen otomatik güncellemeleri kapatma seçeneği şu an için bir bayrak üzerinden etkinleştirilebiliyor. İlerleyen zamanlarda gelecek bir güncellemeyle özellik, yerleşik olarak sunulabilir.

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Özelliği kullanmak isteyen Chromebook sahipleri, chrome://flags/#consumer-auto-update-toggle-allowed üzerinden bayrağı etkinleştirebilecek.

Kullanıcılar, otomatik güncellemeyi kapatmak istediklerinde bir açılır pencereyle kullanıcılara güncellemeleri neden etkin tutmaları gerektiğine dair bir uyarı notu gösterilecek. Uyarı notundan sonra kullanıcılar isterlerse onaylayarak otomatik güncellemeleri kapatabilir ya da iptal ederek mevcut güncelleme döngüsüne devam edebilir.

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