Chrome OS, otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmaya izin verecek

Google, kullanıcıların Chrome OS işletim sistemi üzerinde daha fazla kontrole sahip olabileceği bir özelliği kullanıma sunuyor. Kullanıcılar, işletim sisteminde otomatik güncellemeleri kapatmaya olanak tanıyacak.
Kullanıcılara uyarı notu gösterilecek
Diğer işletim sistemleri gibi Chrome OS da belirli bir hatayı düzeltmek ya da yeni bir özelliği sunmak için güncellemeler alıyor. İşletim sisteminde sunulacak yeni bir özellik şu an için sadece otomatik olarak sunulan güncellemeler için yeni bir seçenek getirecek.
Chrome OS kodlarında yapılan bir değişiklikle fark edilen otomatik güncellemeleri kapatma seçeneği şu an için bir bayrak üzerinden etkinleştirilebiliyor. İlerleyen zamanlarda gelecek bir güncellemeyle özellik, yerleşik olarak sunulabilir.
Özelliği kullanmak isteyen Chromebook sahipleri, chrome://flags/#consumer-auto-update-toggle-allowed üzerinden bayrağı etkinleştirebilecek.
Kullanıcılar, otomatik güncellemeyi kapatmak istediklerinde bir açılır pencereyle kullanıcılara güncellemeleri neden etkin tutmaları gerektiğine dair bir uyarı notu gösterilecek. Uyarı notundan sonra kullanıcılar isterlerse onaylayarak otomatik güncellemeleri kapatabilir ya da iptal ederek mevcut güncelleme döngüsüne devam edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..