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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome tarayıcısı çerezlerin yerine FLoC sistemine geçiyor

    Chrome tarayıcısı yakın dönemde aynı gezinti davranışı gösteren kullanıcıları gruplayarak bir grup kimliği ile reklam verenlere sunacak. Böylece kişisel veriler korunmuş olacak.
    31 Mart 2021, 19:30 (52 dk.)
    307
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    1
    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chrome tarayıcısı çerezlerin yerine FLoC sistemine geçiyor
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    Son dönemde kullanıcı verilerinin gizliliği öne çıkarken tarayıcı çerezleri de sorgulanır hale geldi. Gezinti ve kullanım verilerini gelişi güzel işleyen tarayıcı çerezlerine karşı Google yeni bir sistem geliştiriyor.

    FLoC nedir?

    FLoC sistemi yeni dönemde Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerin yerini almaya hazırlanıyor. Pek çok tarayıcısının üçüncü taraf çerezleri doğrudan engellemesinin yanlış olduğunu düşünen Google yaklaşık iki yıldır bu proje üzerinde çalışıyor.

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    FLoC sistemi Federated Learning of Cohorts açılımının kısaltması. Çerezlerden ziyade aynı davranışı sergileyen binlerce kullanıcının anonim olarak gruplanmasını tanımlayan FLoC sistemi sitelerin doğrudan verilere erişmesini engelliyor. Bunun yerine gruplardan veri sağlıyor.

    Yapay zeka odaklı olarak oluşturulan guplar kendi kimliği üzerinden veri sunuyor ve kullanıcının ziyaret ettiği siteleri açıklamıyor. Ayrıca hassas olarak tanımlanan siyasi veya sağlık konularındaki ziyaretler için grup oluşturulmuyor.

    Google çok daha verimli bir veri takibi ve reklam yayınları sağlayacak olan FLoC sistemini Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler ve ABD’de kısıtlı gruplarla testlere başladı. Yakın dönemde daha fazla ülkeye yayılacak ve Chrome ayarları içerisinde bununla ilgili bir seçenek sunulacak.



    https://9to5google.com/2021/03/30/google-chrome-floc-test/
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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir önlem almayan temel kullanıcılar için iyi olacaktır. Fakat işin içerisinde Google var, bilemiyorum. Ben istenmeyen domainleri DNS yoluyla engelleme taraftarıyım. Eğer o şekilde engellenirlerse ne çerez ne de floc kafaya takılacak bir şey kalmıyor. Şu an için kullanımı az olsa da reklam/bilgi toplamak amaçlı kullanılan birinci taraf çerezler de var. Onların sayısı daha da artacakdır. Google bunlara tamamen göz yumuyor. Hatta ublock origin gibi eklentileri onları engellemesin diye chrome'da sakatlıyor. Firefox bu konuda en iyisi.
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