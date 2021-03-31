Chrome tarayıcısı çerezlerin yerine FLoC sistemine geçiyor

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Son dönemde kullanıcı verilerinin gizliliği öne çıkarken tarayıcı çerezleri de sorgulanır hale geldi. Gezinti ve kullanım verilerini gelişi güzel işleyen tarayıcı çerezlerine karşı Google yeni bir sistem geliştiriyor.

FLoC nedir?

FLoC sistemi yeni dönemde Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerin yerini almaya hazırlanıyor. Pek çok tarayıcısının üçüncü taraf çerezleri doğrudan engellemesinin yanlış olduğunu düşünen Google yaklaşık iki yıldır bu proje üzerinde çalışıyor.

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FLoC sistemi Federated Learning of Cohorts açılımının kısaltması. Çerezlerden ziyade aynı davranışı sergileyen binlerce kullanıcının anonim olarak gruplanmasını tanımlayan FLoC sistemi sitelerin doğrudan verilere erişmesini engelliyor. Bunun yerine gruplardan veri sağlıyor.

Yapay zeka odaklı olarak oluşturulan guplar kendi kimliği üzerinden veri sunuyor ve kullanıcının ziyaret ettiği siteleri açıklamıyor. Ayrıca hassas olarak tanımlanan siyasi veya sağlık konularındaki ziyaretler için grup oluşturulmuyor.

Google çok daha verimli bir veri takibi ve reklam yayınları sağlayacak olan FLoC sistemini Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler ve ABD’de kısıtlı gruplarla testlere başladı. Yakın dönemde daha fazla ülkeye yayılacak ve Chrome ayarları içerisinde bununla ilgili bir seçenek sunulacak.

https://9to5google.com/2021/03/30/google-chrome-floc-test/

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