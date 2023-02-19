Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları geniş çapta kullanıma sunuldu

Chrome Bellek ve Enerji Tasarrufu modları nasıl çalışır?
Bellek Tasarruf modu, bilgisayarınızdaki diğer sayfalara ve uygulamalara daha fazla kaynak sağlamak için etkin olmayan sekmelerdeki belleği boşaltarak çalışır. Etkin olmayan sayfalar, sekme şeridinde görünür durumda kalacak ve o sayfalara gittiğinizde yeniden yüklenecek.
Chrome'u daha hızlı bir hâle getiren mod ile ilgili sorunlar yaşarsanız veya sekmenin yenilenmesini beklemek istemiyorsanız Chrome, bu siteleri her zaman etkin tut listesine manuel olarak sayfa eklemenize olanak tanımakta.
Enerji Tasarruf modu ise Chrome'un arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak pil gücünü korur. Bu modu otomatik olarak etkinleştirmeniz için Chrome size iki seçenek sunar:
- Yalnızca pilim %20 veya daha düşük olduğunda aç.
- Bilgisayarımın fişi çekildiğinde aç.
Bellek ve Enerji Tasarrufu modları varsayılan olarak etkin bir hâlde cihazınıza gelmekte. Bu modları, Chrome Ayarları > Performans kısmından açıp kapatabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah