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    Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları geniş çapta kullanıma sunuldu

    Google Chrome'a Aralık ayında bazı yenilikler gelmişti. Bu yenilikler arasında yer alan Bellek ve Enerji Tasarruf modları geniş çapta kullanıma sunuldu. İşte detaylar:
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    Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Aralık ayında Mac, Windows, Linux ve Chromebook'lar için Google Chrome'a Bellek ve Enerji Tasarrufu modları gelmişti. Yakın bir zamanda ise Google, bu modları geniş çapta kullanıma sundu.

    Chrome Bellek ve Enerji Tasarrufu modları nasıl çalışır?

    Bellek Tasarruf modu, bilgisayarınızdaki diğer sayfalara ve uygulamalara daha fazla kaynak sağlamak için etkin olmayan sekmelerdeki belleği boşaltarak çalışır. Etkin olmayan sayfalar, sekme şeridinde görünür durumda kalacak ve o sayfalara gittiğinizde yeniden yüklenecek.

    Chrome'u daha hızlı bir hâle getiren mod ile ilgili sorunlar yaşarsanız veya sekmenin yenilenmesini beklemek istemiyorsanız Chrome, bu siteleri her zaman etkin tut listesine manuel olarak sayfa eklemenize olanak tanımakta.

    Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör

    Enerji Tasarruf modu ise Chrome'un arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak pil gücünü korur. Bu modu otomatik olarak etkinleştirmeniz için Chrome size iki seçenek sunar:

    1. Yalnızca pilim %20 veya daha düşük olduğunda aç.
    2. Bilgisayarımın fişi çekildiğinde aç.

    Bellek ve Enerji Tasarrufu modları varsayılan olarak etkin bir hâlde cihazınıza gelmekte. Bu modları, Chrome Ayarları > Performans kısmından açıp kapatabilirsiniz. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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