Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları geniş çapta kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında Mac, Windows, Linux ve Chromebook'lar için Google Chrome'a Bellek ve Enerji Tasarrufu modları gelmişti. Yakın bir zamanda ise Google, bu modları geniş çapta kullanıma sundu.

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Chrome Bellek ve Enerji Tasarrufu modları nasıl çalışır?

Bellek Tasarruf modu, bilgisayarınızdaki diğer sayfalara ve uygulamalara daha fazla kaynak sağlamak için etkin olmayan sekmelerdeki belleği boşaltarak çalışır. Etkin olmayan sayfalar, sekme şeridinde görünür durumda kalacak ve o sayfalara gittiğinizde yeniden yüklenecek.

Chrome'u daha hızlı bir hâle getiren mod ile ilgili sorunlar yaşarsanız veya sekmenin yenilenmesini beklemek istemiyorsanız Chrome, bu siteleri her zaman etkin tut listesine manuel olarak sayfa eklemenize olanak tanımakta.

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Enerji Tasarruf modu ise Chrome'un arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak pil gücünü korur. Bu modu otomatik olarak etkinleştirmeniz için Chrome size iki seçenek sunar:

Yalnızca pilim %20 veya daha düşük olduğunda aç. Bilgisayarımın fişi çekildiğinde aç.

Bellek ve Enerji Tasarrufu modları varsayılan olarak etkin bir hâlde cihazınıza gelmekte. Bu modları, Chrome Ayarları > Performans kısmından açıp kapatabilirsiniz.

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Chrome'un Bellek ve Enerji Tasarruf modları kullanıma sunuldu