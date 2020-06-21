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    Chrome üzerinden arkadaşlarınızla piyano çalabilirsiniz

    Shared Piano projesi sayesinde 10 kişiye kadar arkadaşlarınız ile ortak bir şekilde ve aynı anda piyano çalabiliyorsunuz. Piyano haricinde birkaç farklı enstrüman daha var.
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    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chrome üzerinden arkadaşlarınızla piyano çalabilirsiniz
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    Kullanıcıların internet deneyimini geliştirmek için Chrome tarayıcısında sürekli çalışmalar yapan Google zaman zaman da potansiyeli ortaya koymak adına ilginç projeler geliştiriyor. Shared Piano buna son örnek.

    Shared Piano nedir?

    Shared Piano kullanıcıların Chrome tarayıcısı üzerinde ortak parçalar çalmasına olanak tanıyor. İlgili sayfaya girdikten sonra ister varsayılan odada isterse de kendi oluşturduğu odada arkadaşları ile birlikte enstrüman çalabiliyor.

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    Ekranda ince ve uzun bir piyano görseli mevcut. Tuşlara dokunarak veya tıklayarak nota çıkarabiliyorsunuz. Odanın adresini arkadaşınız ile paylaştığınızda o da katılabiliyor. Oktav sayısı ve nota ismini gösterme ayarlanabiliyor. Ayrıca piyano yanında davul, marimba, çubuk gibi farklı çalgılar da var ancak sadece sesleri geliyor. Piyano görseli sabit kalıyor.

    10 kişiye kadar müzik çalabildiğiniz odada geçmiş notalarınızı görme imkanı da mevcut. Bestenizi bitirdikten sonra oynatma tuşu ile yeniden dinleyebiliyorsunuz. Experiments sayfasında daha fazla proje bulmak mümkün.

    Shared Piano



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    enesguney (Enes GÜNEY) 2 sa.
    Google bu aralar yeni yeni özellikler tanıtıyor hadi hayırlısı bakalım
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