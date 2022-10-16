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    İddia: PS5 Pro ve yeni Xbox Series konsollarının geliştirici kitleri hazır

    Playstation 5 ve Xbox Series konsollarının yeni donanım güncellemesi, düşündüğümüzden yakın olabilir. İddialara göre bazı geliştiriciler, yeni konsolların geliştirici kitlerine ulaştı.
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    Yeni Playstation 5 ve Xbox Series konsolları oldukça yakın Tam Boyutta Gör
    Playstation 4 ve Xbox One sistemleri, nesil ortasında büyük donanım güncellemesi alan ilk konsollar olmuştu. Nesil ortasında gelen güncelleme ile PS4 ve Xbox One; 4K oyun deneyimi ve bazı durumlarda yüksek performans seçenekleri sunarak oyun konsollarına olan bakışı değiştirdi. 2020 yılının sonlarında çıkış yapan ve önceki nesile göre devasa performans geliştirmeleri içeren PS5 ve Xbox Series konsollarının da nesil ortası donanım güncellemesi alabileceği iddiaları gün geçtikçe artıyor.

    Yeni konsollar 2024 yılında çıkabilir

    Rockstar Games odaklı kaynakları ile bilinen ünlü veri madencisi Tez2, PS5 Pro ve güncellenmiş Xbox Series modellerinin geliştirici kitlerinin bazı stüdyolara ulaştığını veya 2023’ün başlarında ulaşacağını bildirdi. Sony ve Microsoft uzun yıllardır, konsollarını piyasaya sürmeden önce geliştirici kitlerinin stüdyolara dağıtarak oyunların optimize edilmesine yardımcı oluyor. Yeni modeller için geliştirici kitlerinin geliştirilmesi ve dağıtılması, güncellenmiş modellerin oldukça yakın olduğunu doğruluyor.

    Yeni Playstation 5 ve Xbox Series konsolları oldukça yakın Tam Boyutta Gör
    Tez2, Playstation 5 Pro’nun önceki sızıntılarda ortaya çıkan ve 2023 yılında çıkması beklenen Playstation 5 modelinden farklı olacağını bildirdi. Görünüşe göre Sony, 2023 yılında Playstation 5 modeline önemli bir güncelleme yapmayı düşünüyor. Standart PS5’e benzer teknik özellikler ve fiyat sunacak olan PS5, muhtemelen daha hafif ve küçük bir tasarıma sahip olacaktır. Ciddi performans güncellemeleri ile gelecek olan Playstation 5 Pro ve yenilenmiş Xbox Series modelleri ise, muhtemelen 2024 yılında karşımıza çıkacak. Her iki cihazın da 2160p çözünürlükte 60-120FPS sunacağı ve gerçek 8K çözünürlük sunacağı tahmin ediliyor.
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