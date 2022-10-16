İddia: PS5 Pro ve yeni Xbox Series konsollarının geliştirici kitleri hazır

Rockstar Games odaklı kaynakları ile bilinen ünlü veri madencisi Tez2, PS5 Pro ve güncellenmiş Xbox Series modellerinin geliştirici kitlerinin bazı stüdyolara ulaştığını veya 2023’ün başlarında ulaşacağını bildirdi. Sony ve Microsoft uzun yıllardır, konsollarını piyasaya sürmeden önce geliştirici kitlerinin stüdyolara dağıtarak oyunların optimize edilmesine yardımcı oluyor. Yeni modeller için geliştirici kitlerinin geliştirilmesi ve dağıtılması, güncellenmiş modellerin oldukça yakın olduğunu doğruluyor.
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