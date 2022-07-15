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    Rusya, kendi oyun motorunu geliştirmek istiyor

    Ukrayna’yı işgal etmesi ile batılı şirketlerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya, kendi oyun motorunu geliştirmeyi düşünüyor. Unity gibi oyun motorlarına erişim kaybetme ihtimali, Rusya'yı korkutuyor.
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    Rusya, yerli oyun motoru geliştirmek istiyor

    Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesi ile Rusya, batılı devletlerin ve şirketlerin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Mayıs ayında AMD ve Intel’den de yaptırım gören Rusya, oyun sektörünün olası yaptırımlardan etkilenmesini istemiyor. Bu doğrultuda hükümet, yerli bir oyun motoru geliştirmek istiyor.

    Rusya, Unreal ve Unity’nin yaptırımlarına maruz kalmak istemiyor

    Reddit’ten gelen bilgilere göre Rusya, Unity ve Unreal Engine oyun motorlarına erişim kaybetme ihtimaline karşı kendi oyun motorunu geliştirmek istiyor. Ülkedeki geliştiriciler, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile konuşmalara başlamış durumda.

    Bakanlık ile yapılan görüşmelerde, oyun motorunun geliştirilmesi için devletten kaynak ayrılması ihtimali de gündeme gelmiş ancak Rusya, konuda kesin bir karara varmış değil. Yapım aşamasında olan projelerin yeni bir oyun motoru ile tekrar geliştirilme ihtimali ve Unity/Unreal gibi oyun motorlarının büyük bir ekosisteme sahip olması, yerli oyun motoru projesinin ne kadar zor olabileceğini gösteriyor. Ayrıca AMD ve Nvidia’nın Rus yazılım geliştirilmesine yardımcı olmayacağı öngörüldüğünden hükümet, yerli oyun motoru projesini henüz onaylamadı. Ancak Rusya’nın Unreal ve Unity motorlarına erişim kaybetmesi, yerli oyun motoru projesini harekete geçirecektir.

    Kaynakça https://chile.detailzero.com/temp/resized/medium_2022-07-14-dac804821a.jpg https://wccftech.com/russia-wants-to-create-its-own-game-engine-due-to-fear-of-losing-unreal-and-unity-access/ https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/vyvwq9/russia_wants_to_create_national_game_engine_in/
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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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