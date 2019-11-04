Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020

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Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacağını resmen açıkladı. Ayrıca tarayıcının final sürüme en yakın hali olan RC (Release Candidate) versiyonu da indirilebilir durumda. Yani denemek için Ocak ayını beklemek zorunda değilsiniz.

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Chromium tabanlı Microsoft Edge'in geliştirilme süreci geçen yılın sonunda başlamıştı. Şirket yeni tarayıcısının bireysel ve kurumsal kullanıcılar için en iyi seçenek olduğu görüşünde. Platformlar arası deneyim sunan Edge sadece Windows'ta değil aynı zamanda macOS, Android ve iOS işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.

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Logosu da yenilendi

Yazılım devi Edge için okyanus dalgalarından esinlenilmiş yeni bir logo da hazırladı. Şirket bu renkli logo ile birlikte eski Edge ve Internet Explorer'ın izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Tarayıcının genel kullanıma sunulmadan önceki son sürümünü buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.