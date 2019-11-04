Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020

    Geçtiğimiz yılın sonlarından geliştirilmeye başlanan Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi açıklandı. Merakla beklenen tarayıcı 15 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak yayınlanacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,6b
    1
    16
    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacağını resmen açıkladı. Ayrıca tarayıcının final sürüme en yakın hali olan RC (Release Candidate) versiyonu da indirilebilir durumda. Yani denemek için Ocak ayını beklemek zorunda değilsiniz.

    Ayrıca Bkz. "LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1"

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in geliştirilme süreci geçen yılın sonunda başlamıştı. Şirket yeni tarayıcısının bireysel ve kurumsal kullanıcılar için en iyi seçenek olduğu görüşünde. Platformlar arası deneyim sunan Edge sadece Windows'ta değil aynı zamanda macOS, Android ve iOS işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020
    Tam Boyutta Gör

    Logosu da yenilendi

    Yazılım devi Edge için okyanus dalgalarından esinlenilmiş yeni bir logo da hazırladı. Şirket bu renkli logo ile birlikte eski Edge ve Internet Explorer'ın izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Tarayıcının genel kullanıma sunulmadan önceki son sürümünü buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbell 2 hf.
    Dün PC'de ve Mobilde Edge'i kullanmaya başladım. Ben beğendim, beta olmasına rağmen bir sorun görmedim. Bazı eksikler var ama düzelir. Hızı ise gayet tatminkar, gerek mobilde gerek PC'de. Senkronizasyon ile Sık kullanılanları da mobile aktardım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    madrid2017 2 hf.
    2 yıldır opera beta vpn kullanıyorum pc de.



    Chrome sürekli çöktüğü için 2. Tarayıcı olarak ekstra işlem için kullanıyorum.



    Yandex de yüklü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Şimdilik mağazayı açmadılar. Github nano adblocker geliştiriicisini takip ediyorum. Çıkış yapmasına yakın mağazasını ayarlayacaklarmış. O zaman çıkarmadığı eklentileri ekleyecekmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Sesli oku Canary sürümünde bulunuyor. Ayrıca bing ile bilemdiğin dili kendine çevirme olayı da var. Umarım bu tarayıcının kullanımı artar. Bing çeviriyi iyi yerlere getirirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Biyturs_OnSr 2 hf.
    Project Spartan'dan beri Edge kullanıyorum. Buraya kadarmış. "Ight Imma head out"
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FreeRun 2 hf.
    önce şu windows 10 u düzeltsin işlemci kullanımı disk kullanımı yüzünden iş yapamıyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    ahahahaha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 2 hf.
    tarayıcı konusunda ilk defa Microsoft un başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Microsoft un yaptığı performans ve güvenlik güncellemelerin den cromium tabanlı tüm tarayıcılar faydalanacak. Açık kaynağın gücü bu işte.
    Görmeye ömrüm belki yetmez ama bir gün gelecek Microsoft Linux tabanlı işletim sistemi geliştirecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CoreXXX 2 hf.
    developer zamanından beri kullanıyorum. şu anda bu yazıyıda betasından yazıyorum. mükemmel bir tarayıcı. keşfeden bırakamaz açık ve net. eklentilerin çoğalması lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yorumculuklar 2 hf.
    Eski Windows sürümlerine destek sunuyor olması güzel, mobilde de hızlı bir güncelleme yaparlarsa güzel olabilir fakat Google'ın senkronizasyon konusunda çok büyük avantajları var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2579 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Yazılım, tarayıcı ve
    3 etiket daha microsoft edge Tarayıcılar Onur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı 2 hf. Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış 2 hf. Facebook şirket logosunu değiştirdi 2 hf. Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı 2 hf. Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 Sonraki Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim