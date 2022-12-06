Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Tesla Cybertruck, fütüristik tasarımıyla büyük bir ilgi toplamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde birçok kez ertelenen aracın 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, elektrikli otomobil devi bir devam modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Çift kapılı bir Tesla Cybertruck görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tesla, Los Angeles'da bulunan Petersen Müzesi'nde şirketin tarihini, yıllar içerisinde gelişen ürün ve yeniliklerini içeren özel bir sergi düzenledi. Bu sergide en dikkat çeken araçlardan biri ise kuşkusuz Cybertruck oldu diyebiliriz. Ancak bu etkinlikte paylaşılan sürpriz bir Cybertruck görseli, Tesla tutkunlarını daha da heyecanlandırdı.

Tam Boyutta Gör Bazı elektrikli araç meraklılarına göre Tesla, düzenlenen etkinlikte yeni elektrikli kamyonetin oldukça ilginç bir versiyonunu paylaştı. Sergiden alınan görüntülerin birinde bu aracın çift kapılı daha küçük bir Cybertruck modeli olduğu görülebiliyor.

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İlk Cybertruck prototipinin 2019'un sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından Twitter kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Elon Musk, "Uzun vadede, muhtemelen daha küçük bir Cybertruck yapmanın mantıklı'' olacağını söylemişti. Yani buradan hareketle daha küçük Cybertruck'ın önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ne yazık ki standart modelden daha ucuz olup olmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

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Çift kapılı Tesla Cybertruck ortaya çıktı: Daha mı ucuz olacak?