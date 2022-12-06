Çift kapılı Tesla Cybertruck ortaya çıktı: Daha mı ucuz olacak?

Çift kapılı bir Tesla Cybertruck görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde Tesla, Los Angeles'da bulunan Petersen Müzesi'nde şirketin tarihini, yıllar içerisinde gelişen ürün ve yeniliklerini içeren özel bir sergi düzenledi. Bu sergide en dikkat çeken araçlardan biri ise kuşkusuz Cybertruck oldu diyebiliriz. Ancak bu etkinlikte paylaşılan sürpriz bir Cybertruck görseli, Tesla tutkunlarını daha da heyecanlandırdı.
İlk Cybertruck prototipinin 2019'un sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından Twitter kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Elon Musk, "Uzun vadede, muhtemelen daha küçük bir Cybertruck yapmanın mantıklı'' olacağını söylemişti. Yani buradan hareketle daha küçük Cybertruck'ın önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ne yazık ki standart modelden daha ucuz olup olmayacağı ise şu an için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım