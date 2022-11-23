Tesla Cybertruck 1,5 milyon ön siparişe ulaştı

Tesla Cybertruck, 2019 yılında sansasyonel bir şekilde tanıtılmıştı. Tasarım açısından bazılarının beğenini kazanan araç bir kısım tarafından da adeta yerin dibine gömülmüştü. Kısacası tam anlamıyla bıçak sırtı olan Cybertruck için beklenen an yakında gelecek gibi görünüyor.
Cybertruck, 1,5 milyon ön siparişi aştı
2019 yılında tanıtılmasının ardından sadece bir hafta içinde 250.000’den fazla rezervasyon alan Cybertruck’a olan talep geçtiğimiz süreç zarfında hiç azalmamış görünüyor. Zira Electrek’in aktardığına göre 2022’yılında toplam Tesla Cybertruck ön siparişleri 1,5 milyon birimin üzerine çıkmış durumda.
Elbette bu ön siparişlerin hepsinin fiili satışla gerçekleşmesi pek mümkün değil ancak bu, talebin eşi benzeri görülmemiş bir seviyede olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Cybertruck hakkında gelen önceki bilgiler ise Gigafactory Texas’da 2023 yılının ilk yarısında üretime gireceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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