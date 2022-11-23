Tesla Cybertruck 1,5 milyon ön siparişe ulaştı

Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck, firma için son derece ilginç bir konu olmaya devam ediyor. Üretim hattına girmesi sürekli ertelenen modelin artık önümüzdeki yılın başlarında fabrikalardan çıkmaya başlaması ve aynı yıl için ilk sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan yeni gelen bilgiler ise Tesla Cybertruck’a olan talebin halen daha çok ama çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Tesla Cybertruck, 2019 yılında sansasyonel bir şekilde tanıtılmıştı. Tasarım açısından bazılarının beğenini kazanan araç bir kısım tarafından da adeta yerin dibine gömülmüştü. Kısacası tam anlamıyla bıçak sırtı olan Cybertruck için beklenen an yakında gelecek gibi görünüyor.

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Cybertruck, 1,5 milyon ön siparişi aştı

2019 yılında tanıtılmasının ardından sadece bir hafta içinde 250.000’den fazla rezervasyon alan Cybertruck’a olan talep geçtiğimiz süreç zarfında hiç azalmamış görünüyor. Zira Electrek’in aktardığına göre 2022’yılında toplam Tesla Cybertruck ön siparişleri 1,5 milyon birimin üzerine çıkmış durumda.

Elbette bu ön siparişlerin hepsinin fiili satışla gerçekleşmesi pek mümkün değil ancak bu, talebin eşi benzeri görülmemiş bir seviyede olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Cybertruck hakkında gelen önceki bilgiler ise Gigafactory Texas’da 2023 yılının ilk yarısında üretime gireceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Tesla Cybertruck pickup'ın 2019'da açıklanan özellikler ile aynı olup olmayacağı ise belirsiz. Hatırlayacağınız üzere Cybertruck tanıtıldığın yan aynalara sahip değildi ancak yeni verisyonunda yan ayanalar araca konumlandırılmış durumda. Öte yandan ilk tanıtılan modelde kapı kolu varken revize edilmiş modelde kapı koluna yer verilmemişti. Dolayısıyla elektirkli pickup'ın teknik özelliklerinde de bir değişikliğe gidilmiş olabilir ancak bu konuda şimdilik bir bilgi yok. Aynı şekilde Cybertruck'ın başlangıc fiyatının 40.000 dolar olacağı açıklanmıştı. Günümüzde artan enflasyon düşünüldüğünde bu sayının da gerçekleşmesi pek olası durmuyor.

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Tesla Cybertruck 1,5 milyon ön siparişe ulaştı