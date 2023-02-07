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    Anlık Bildirim

    CİMER'de "Deprem acil" özelliği kullanıma sunuldu: Yardım taleplerinizi iletebilirsiniz

    Deprem bölgesindeki yardım çağrılarınızı devletin ilgili kurumlarına iletmek için CİMER'in Deprem Acil özelliğini kullanabilirsiniz. Deprem Acil özelliği yeni kullanıma sunuldu.
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    CİMER'de 'Deprem acil' özelliği kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) başvuru sayfasında “Deprem Acil” özelliği kullanıma sunuldu. Depremden etkilenen bölgelerle ilgili arama kurtarma çağrıları ve yardım çağrıları bu sayfadan iletilebiliyor.

    CİMER’e kimlik bilgilerinizle veya e-Devlet hesabınızla giriş yaparak Deprem Acil sayfasına ulaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra en sol en üstte “Deprem Acil” seçeneğini göreceksiniz. Buradan bireysel veya yardıma ihtiyaç duyan yakınlarınız hakkında başvurularınızın devletin ilgili birimlerine aktarılıyor.

    Deprem Acil özelliğine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Cimer.gov.tr

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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