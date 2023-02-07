CİMER'de "Deprem acil" özelliği kullanıma sunuldu: Yardım taleplerinizi iletebilirsiniz

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) başvuru sayfasında “Deprem Acil” özelliği kullanıma sunuldu. Depremden etkilenen bölgelerle ilgili arama kurtarma çağrıları ve yardım çağrıları bu sayfadan iletilebiliyor.

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CİMER’e kimlik bilgilerinizle veya e-Devlet hesabınızla giriş yaparak Deprem Acil sayfasına ulaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra en sol en üstte “Deprem Acil” seçeneğini göreceksiniz. Buradan bireysel veya yardıma ihtiyaç duyan yakınlarınız hakkında başvurularınızın devletin ilgili birimlerine aktarılıyor.

Deprem Acil özelliğine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Cimer.gov.tr

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