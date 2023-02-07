CİMER'de "Deprem acil" özelliği kullanıma sunuldu: Yardım taleplerinizi iletebilirsiniz

CİMER’e kimlik bilgilerinizle veya e-Devlet hesabınızla giriş yaparak Deprem Acil sayfasına ulaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra en sol en üstte “Deprem Acil” seçeneğini göreceksiniz. Buradan bireysel veya yardıma ihtiyaç duyan yakınlarınız hakkında başvurularınızın devletin ilgili birimlerine aktarılıyor.
Deprem Acil özelliğine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?