Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları

    Apple, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin CEO'ları Türkiye'deki deprem için üzüntülerini belirtti. Yardım çalışmalarına destek verileceği ifade edildi.    
    1
    Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 10 ili derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkileri sürüyor. Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen bu iki depremin ardından Apple, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin CEO’ları destek mesajları yayınladı.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Amazon CEO’su Andy Jassy, “Türkiye ve çevre bölgelerden acı haberler geliyor. Battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması ve ilaç gibi bağışlanan yardım ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Amazon’un lojistik ve dağıtım ağını devreye sokuyoruz.” dedi.

    Ayrıca Amazon’un web sitesi üzerinden Türkiye’ye yapılan yardım çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yayınlandı. Deprem bölgesine gönderilmek için acil ihtiyaç duyulan malzemeler Amazon’un İstanbul’daki deposunda hazır hale getirildi. Çarşamba günü ilk tırların yola çıkması bekleniyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri ve bölgeleri belirlemek için yerel kuruluşlar ve AFAD ile birlikte çalışıldığı ifade edildi. İhtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Amazon altyapısının, envanterinin ve ekiplerinin kullanılacağı belirtildi.

    Apple CEO’su Tim Cook, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak” dedi.

    Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai ise, “Türkiye ve Suriye'de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Depremden etkilenenlere acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik. @Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.” dedi.

    Razer CEO’su Min-Liang Tan, “Türkiye'deki depremi duymak çok üzücü. Umarım ülkedeki tüm hayranlarımız ve dostlarımız iyi durumdadır.” ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.

    Twitter ve Tesla CEO’su Elon Muski depremin ilk saatlerinden itibaren bir paylaşım yapmış ve bölgeye uydudan internet erişimi sağlamak için Starlink uydularının bölgeye yönlendirilebileceğini ifade etmişti. Türk yetkililerden onay isteyen Elon Musk’ın bu teklifine ret geldi ve Türksat’ın kapasitesinin yeterli olduğu ifade edildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçkıran olanların yorumları vodafone sınırsız eğlence paketi rms nedir no3 değerliği güray aydın 4 günlük program

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO RENO 5 Lite
    OPPO RENO 5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ROG Strix G15
    Asus ROG Strix G15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız