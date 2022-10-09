Tam Boyutta Gör ABD Cuma günü, bazı gelişmiş, yüksek performanslı bilgi işlem çipleri ve yarı iletken üretim ekipmanlarının yanı sıra bir süper bilgisayarda veya yarı iletken geliştirme için kullanılacak ürünler için yeni lisans gereksinimlerinin eklenmesini içeren yeni ihracat kontrollerini duyurmuştu.

Bu konu hakkında açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Cumartesi günü yaptığı açıklamalarda ABD'nin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çipleri elde etmesini ve üretmesini zorlaştıracak ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararını eleştirdi.

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Sözlerine devam eden Ning, "Bilim-teknoloji hegemonyasını sürdürme ihtiyacı dışında ABD, Çinli şirketleri kötü niyetli bir şekilde engellemek ve bastırmak için ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanıyor." dedi.

Yarı iletken teknolojisi yüzünden ABD ve Çin arasındaki gerilim artıyor

ABD-Çin ilişkileri son yıllarda teknoloji ve güvenlik sorunları nedeniyle kötüleşti. ABD, Çin'in çip teknolojisini elde etmesini önlemek için tasarlanmış bir dizi önlem ve kısıtlama uygularken, Çin yarı iletken üretimine yatırım yapmak için milyarlarca dolar ayırdı.

Gerilimler, ABD'deki ve küresel olarak Çin'de çip ihraç eden veya çip üreten yarı iletken şirketlerini de etkiledi. Nvidia ve AMD gibi yarı iletken şirketler, geçen yıl hisse senedi fiyatlarında yüzde 40'lık bir düşüş gördü.

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Çin, ABD'nin yeni çip ihracatı kurallarını eleştirdi