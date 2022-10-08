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    Anlık Bildirim

    Intel'den kötü haber: Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı!

    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 12.Nesil Alder işlemcilerin kaynak kodu ve BIOS verilerini içeren önemli bir veri sızıntısı ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar
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    Intel Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerini tanıtan Intel, büyük bir veri sızıntısı ile karşı karşıya. Anonim kullanıcıların yer aldığı 4chan platformunda 12. Nesil Alder Lake masaüstü işlemcilerin kaynak kodları paylaşıldı. 

    BIOS verileri gibi önemli bilgiler içeriyor

    Bildirilenlere göre yaklaşık sekiz gün önce GitHub'da yayınlanan ve halihazırda çevrimiçi olarak paylaşılan dosyalar, Raptor Lake işlemcilerin BIOS ve yonga seti detayları konusunda önemli bilgileri içeriyor. Sızıntının içerisinde yer alan belgelerden biri ise Lenovo Özellik Etiketi Test Bilgileri'ne atıfta bulunuyor. Ancak kaynak kodlarının da dahil olduğu 2.8GB'lık veri sızıntısının Intel mi yoksa Lenovo gibi OEM bir üreticiden mi kaynaklı olduğu henüz açıklanmadı.

    Intel Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı! Tam Boyutta Gör

    Şimdiye kadar Güvenilir Platform Modülü kaynak kodu gibi, Intel için çok daha büyük bir sorun olabilecek hassas verilerin sızdırıldığına dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Öte yandan sızıntının gerçek olduğu kanıtlarsa, Intel mühendisleri tarafından şirket içerisinde tutulması gereken hassas ve önemli detayların gün yüzüne çıkabileceğini söyleyebiliriz. 

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    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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