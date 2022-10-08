Intel'den kötü haber: Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı!

BIOS verileri gibi önemli bilgiler içeriyor
Bildirilenlere göre yaklaşık sekiz gün önce GitHub'da yayınlanan ve halihazırda çevrimiçi olarak paylaşılan dosyalar, Raptor Lake işlemcilerin BIOS ve yonga seti detayları konusunda önemli bilgileri içeriyor. Sızıntının içerisinde yer alan belgelerden biri ise Lenovo Özellik Etiketi Test Bilgileri'ne atıfta bulunuyor. Ancak kaynak kodlarının da dahil olduğu 2.8GB'lık veri sızıntısının Intel mi yoksa Lenovo gibi OEM bir üreticiden mi kaynaklı olduğu henüz açıklanmadı.
Şimdiye kadar Güvenilir Platform Modülü kaynak kodu gibi, Intel için çok daha büyük bir sorun olabilecek hassas verilerin sızdırıldığına dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Öte yandan sızıntının gerçek olduğu kanıtlarsa, Intel mühendisleri tarafından şirket içerisinde tutulması gereken hassas ve önemli detayların gün yüzüne çıkabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.