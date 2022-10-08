Intel'den kötü haber: Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerini tanıtan Intel, büyük bir veri sızıntısı ile karşı karşıya. Anonim kullanıcıların yer aldığı 4chan platformunda 12. Nesil Alder Lake masaüstü işlemcilerin kaynak kodları paylaşıldı.

BIOS verileri gibi önemli bilgiler içeriyor

Bildirilenlere göre yaklaşık sekiz gün önce GitHub'da yayınlanan ve halihazırda çevrimiçi olarak paylaşılan dosyalar, Raptor Lake işlemcilerin BIOS ve yonga seti detayları konusunda önemli bilgileri içeriyor. Sızıntının içerisinde yer alan belgelerden biri ise Lenovo Özellik Etiketi Test Bilgileri'ne atıfta bulunuyor. Ancak kaynak kodlarının da dahil olduğu 2.8GB'lık veri sızıntısının Intel mi yoksa Lenovo gibi OEM bir üreticiden mi kaynaklı olduğu henüz açıklanmadı.

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Şimdiye kadar Güvenilir Platform Modülü kaynak kodu gibi, Intel için çok daha büyük bir sorun olabilecek hassas verilerin sızdırıldığına dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Öte yandan sızıntının gerçek olduğu kanıtlarsa, Intel mühendisleri tarafından şirket içerisinde tutulması gereken hassas ve önemli detayların gün yüzüne çıkabileceğini söyleyebiliriz.

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Intel Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları sızdırıldı!