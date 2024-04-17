Çin’in yükselen yonga tasarımcısı Huaxia Chip iflas etti

Çin bir yandan yonga bağımsızlığı için devasa bütçeler ayırırken diğer taraftan yükselen yıldız kabul edilen girişimler ise ilginç bir şekilde batıyor. Tasfiye edilen Huaxia Chip girişimine ne olduğunu kimse anlayamadı.

Huaxia Chip batan yıldız oldu

Huaxia Chip yıllar önce bağımsız işlemci, yapay zeka motoru, grafik birimi ve dijital sinyal işlemcisi tasarımları ile yola çıkmış bir girişimdi. Robotik, Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim alanlarına yoğunlaşan girişim 2020 yılında yonga tasarım ödüllerine de layık görülmüştü.

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ABD ambargolarının etkisi olduğu düşünülse de girişim 2018 yılından itibaren durgunluğa girmiş. Bazı mahkeme tutanaklarında yöneticilerin etik dışı davranışlarının cezalandırıldığı görülüyor. Ayrıca aleyhte açılmış bir iflas davası da var.

Kaynaklar bir dönem hükümet tarafından desteklenen fonları kendisine çekebilmek için Çinli işletmelerin hayali üretim veya ihracat gibi yanıltıcı yollara başvurması skandalının bu girişimi de etkilediğini düşünüyor. Yonga girişimlerine bol keseden milyar dolar teşvik dağıtan Çin hükümetinin neden olduğu bozulmanın önemli bir örneği olarak gösterilebilir.

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