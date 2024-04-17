Çin’in yükselen yonga tasarımcısı Huaxia Chip iflas etti

Huaxia Chip batan yıldız oldu
Huaxia Chip yıllar önce bağımsız işlemci, yapay zeka motoru, grafik birimi ve dijital sinyal işlemcisi tasarımları ile yola çıkmış bir girişimdi. Robotik, Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim alanlarına yoğunlaşan girişim 2020 yılında yonga tasarım ödüllerine de layık görülmüştü.
ABD ambargolarının etkisi olduğu düşünülse de girişim 2018 yılından itibaren durgunluğa girmiş. Bazı mahkeme tutanaklarında yöneticilerin etik dışı davranışlarının cezalandırıldığı görülüyor. Ayrıca aleyhte açılmış bir iflas davası da var.
Kaynaklar bir dönem hükümet tarafından desteklenen fonları kendisine çekebilmek için Çinli işletmelerin hayali üretim veya ihracat gibi yanıltıcı yollara başvurması skandalının bu girişimi de etkilediğini düşünüyor. Yonga girişimlerine bol keseden milyar dolar teşvik dağıtan Çin hükümetinin neden olduğu bozulmanın önemli bir örneği olarak gösterilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)