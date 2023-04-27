Dünyanın en büyük batarya üreticisinden tarihi atılım: Yeni bir çağ başlıyor

CATL, standartları ikiye katladı
CATL'nin yeni yoğunlaştırılmış pili, 272-296 Wh/kg değerleri mevcut standartlara göre çok yüksek kabul edilen Tesla'nın 4680 hücresinin neredeyse iki katı enerji yoğunluğuna sahip olacak. Şirket, Auto Shanghai'da yaptığı sunumda, "Yoğunlaştırılmış bataryaların piyasaya sürülmesi, deniz, kara ve hava taşımacılığının evrensel elektrifikasyon çağını başlatacak, endüstrinin gelişimi için daha fazla olanak sağlayacak ve küresel karbon nötr hedeflerine daha erken bir tarihte ulaşılmasını teşvik edecektir" dedi.
Yeni batarya, hücrelerin iletkenlik performansını ve dolayısıyla lityum-iyon taşıma verimliliğini arttırmak için yüksek iletkenliğe sahip biyomimetik yoğunlaştırılmış hal elektrolitlerinden yararlanıyor. Bu sayede performans ve verimin yanında mikro yapının kararlılığı da üst seviyeye çıkartılıyor.
Sadece otomobiller değil havacılık için de önemli
Firma ayrıca havacılık sınıfı güvenlik ve kalite standartlarını karşılamak için şimdiden elektrikli uçak şirketleriyle ortaklık kurduğunu söylüyor. CATL, yıl sonuna kadar seri üretime başlamayı ve ürünleri bir otomobilde kullanmayı planlıyor. Seri üretime geçecek versiyonun spesifikasyonları duyurulan üründen daha farklı olabilir. Bununla birlikte son birkaç yılda yüksek yoğunluklu bataryalar vaat eden çok sayıda yeni nesil pil teknolojisi gördük fakat bunların çok azı bir ürün olarak piyasaya çıktı. Şimdi benzerini dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL tarafından duymak açıkçası heyecan verici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”