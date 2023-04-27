Dünyanın en büyük batarya üreticisinden tarihi atılım: Yeni bir çağ başlıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, son yıllardaki en önemli batarya atılımlarından biri olarak, bu yıl seri üretime geçeceğini söylediği 500 Wh/kg'lık yeni bir "yoğunlaştırılmış" bataryayı duyurdu. Yeni bataryanın piyasaya sürülmesi, deniz, kara ve hava taşımacılığında devrim yaratması hedefleniyor.

CATL, standartları ikiye katladı

CATL'nin yeni yoğunlaştırılmış pili, 272-296 Wh/kg değerleri mevcut standartlara göre çok yüksek kabul edilen Tesla'nın 4680 hücresinin neredeyse iki katı enerji yoğunluğuna sahip olacak. Şirket, Auto Shanghai'da yaptığı sunumda, "Yoğunlaştırılmış bataryaların piyasaya sürülmesi, deniz, kara ve hava taşımacılığının evrensel elektrifikasyon çağını başlatacak, endüstrinin gelişimi için daha fazla olanak sağlayacak ve küresel karbon nötr hedeflerine daha erken bir tarihte ulaşılmasını teşvik edecektir" dedi.

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Yeni batarya, hücrelerin iletkenlik performansını ve dolayısıyla lityum-iyon taşıma verimliliğini arttırmak için yüksek iletkenliğe sahip biyomimetik yoğunlaştırılmış hal elektrolitlerinden yararlanıyor. Bu sayede performans ve verimin yanında mikro yapının kararlılığı da üst seviyeye çıkartılıyor.

Sadece otomobiller değil havacılık için de önemli

Tam Boyutta Gör CATL, yeni bataryaların "ultra yüksek enerji yoğunluklu katot malzemeleri, yenilikçi anot malzemeleri, ayırıcılar ve üretim süreçlerinde" yenilikler kullanarak performansı, verimliliği ve kararlılığı artırdığını söylüyor. CATL aynı zamanda "mükemmel şarj ve deşarj performansının yanı sıra yüksek güvenilirlik" sunacaklarını söylüyor.

Firma ayrıca havacılık sınıfı güvenlik ve kalite standartlarını karşılamak için şimdiden elektrikli uçak şirketleriyle ortaklık kurduğunu söylüyor. CATL, yıl sonuna kadar seri üretime başlamayı ve ürünleri bir otomobilde kullanmayı planlıyor. Seri üretime geçecek versiyonun spesifikasyonları duyurulan üründen daha farklı olabilir. Bununla birlikte son birkaç yılda yüksek yoğunluklu bataryalar vaat eden çok sayıda yeni nesil pil teknolojisi gördük fakat bunların çok azı bir ürün olarak piyasaya çıktı. Şimdi benzerini dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL tarafından duymak açıkçası heyecan verici.

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