Tam Boyutta Gör Özellikle donanım pazarında yaşanan fiyat artışları, Çin'de sıra dışı tedarik yöntemlerine neden olmaya devam ediyor. Son olarak Çin gümrüğünde ilginç bir kaçakçılık vakası daha yaşandı. Gümrük memurları, bir aracın motoruna gizlenmiş 137 bin dolar değerinde Intel işlemciye el koydu.

Çin'de araç motoruna gizlenmiş yüzlerce işlemci yakalandı

Aktarıldığı kadarıyla şüpheli X-Ray görüntüleri nedeniyle Çin'in Gongbei Limanı'nda durdurulan bir araçta, motorun içerisinde gizlenmiş 780 adet Intel işlemci bulundu. Paylaşılan görüntülere göre bu kişi, işlemcileri motorun çevresine gizleyerek aracın metal aksamından faydalanmaya çalışmış. Zira işlemcilerin herhangi bir koruma veya kutuya sahip olmadığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu işlemcilerin ayrıntıları paylaşılmamış olsa da, toplam değerinin 1 milyon yuan / 137 bin dolar olduğu belirtiliyor. Ufak bir hesaplama yaptığımızda ise her işlemci için ortalama 175 dolarlık bir sonuca ulaşıyoruz. Bu da Intel i5-12400 ve 13400F CPU'lara yakın bir fiyata işaret ediyor diyebiliriz. Başarısızlıkla sonuçlanan kaçakçılık girişiminin ne kadar para cezasına mal olduğu ise henüz açıklanmadı.

Bildiğiniz gibi, Çin'de yaşanan kaçakçılık girişimleri bir hayli artmaya başladı. 2015 yılında bir bir kaçakçı, vücuduna streç filmle sarılmış 146 adet iPhone ile yakalanmıştı. Bunun ardından benzer bir girişim, işlemciler için de kullanıldı ve geçtiğimiz aylarda bir scooter'a gizlenmiş onlarca SSD bulundu. Yeni girişimin ise bir ilk olduğunu belirtelim.

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Kaçakçıların neden ısrarla aynı yöntemlere yöneldikleri ise ayrı bir konu. Ancak ülkeye sokulan bu ürünlerin, Çin gri pazarında büyük kârlar ile satıldığını belirtmekte fayda var. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Çin'de araç motoruna gizlenmiş yüzlerce işlemci yakalandı