Çin'de araç motoruna gizlenmiş yüzlerce işlemci yakalandı
Aktarıldığı kadarıyla şüpheli X-Ray görüntüleri nedeniyle Çin'in Gongbei Limanı'nda durdurulan bir araçta, motorun içerisinde gizlenmiş 780 adet Intel işlemci bulundu. Paylaşılan görüntülere göre bu kişi, işlemcileri motorun çevresine gizleyerek aracın metal aksamından faydalanmaya çalışmış. Zira işlemcilerin herhangi bir koruma veya kutuya sahip olmadığını görüyoruz.
Bildiğiniz gibi, Çin'de yaşanan kaçakçılık girişimleri bir hayli artmaya başladı. 2015 yılında bir bir kaçakçı, vücuduna streç filmle sarılmış 146 adet iPhone ile yakalanmıştı. Bunun ardından benzer bir girişim, işlemciler için de kullanıldı ve geçtiğimiz aylarda bir scooter'a gizlenmiş onlarca SSD bulundu. Yeni girişimin ise bir ilk olduğunu belirtelim.
Kaçakçıların neden ısrarla aynı yöntemlere yöneldikleri ise ayrı bir konu. Ancak ülkeye sokulan bu ürünlerin, Çin gri pazarında büyük kârlar ile satıldığını belirtmekte fayda var. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.