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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladı

    Volkswagen, Nisan ayında tanıttığı %100 elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladı. Markanın en büyük elektrikli modeli olan yeni Volkswagen ID.7, Almanya'daki Emden fabrikasında üretiliyor.
    Volkswagen, elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Grubun MEB platformu üzerine inşa edilen yeni Volkswagen ID.7; ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 (Çin'e özel) ve ID.Buzz'ın ardından markanın altıncı elektrikli aracı olarak karşımıza çıkıyor. ID.7 ayrıca, markanın 2026'ya kadar satışa sunmayı planladığı 10 yeni elektrikli araçtan bir tanesi. Volkswagen, ID.7'nin yanı sıra fiyatı 25 bin euronun altında olan bir giriş seviye model ve yeni bir kompakt elektrikli SUV tanıtmayı planlıyor.

    ID.7 ilk olarak Pro isimli versiyonuyla piyasaya sürülecek. Bu versiyon, 82 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle 615 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. Daha sonra satışa sunulacak olan Pro S versiyonu ise 91 kWsa'lik bataryasıyla 700 km'ye kadar menzil vadediyor. Her iki versiyonda da 210 kW/286 PS güç üreten elektrik motoru mevcut. ID.7'nin hızlı şarj kapasitesi de Pro S versiyonla 200 kW'a kadar çıkıyor.

    Bilindiği üzere Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu artık üretilmiyor. Elektrikli araç dünyasında Passat'ın yerini ID.7 dolduracak. Yeni Volkswagen ID.7; Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Otomobilin Türkiye'ye gelişi 2024 yılını bulacak. Volkswagen ID.7'nin tüm detaylarını linkteki haberimizi okuyarak inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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