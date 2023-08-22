Volkswagen, elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladı

ID.7 ilk olarak Pro isimli versiyonuyla piyasaya sürülecek. Bu versiyon, 82 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle 615 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. Daha sonra satışa sunulacak olan Pro S versiyonu ise 91 kWsa'lik bataryasıyla 700 km'ye kadar menzil vadediyor. Her iki versiyonda da 210 kW/286 PS güç üreten elektrik motoru mevcut. ID.7'nin hızlı şarj kapasitesi de Pro S versiyonla 200 kW'a kadar çıkıyor.
Bilindiği üzere Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu artık üretilmiyor. Elektrikli araç dünyasında Passat'ın yerini ID.7 dolduracak. Yeni Volkswagen ID.7; Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Otomobilin Türkiye'ye gelişi 2024 yılını bulacak. Volkswagen ID.7'nin tüm detaylarını linkteki haberimizi okuyarak inceleyebilirsiniz.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.