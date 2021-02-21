Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor

    Çinli sinemalar Yeni Yıl tatil döneminde rekorlar kırdı. Salonlardaki COVID-19 kısıtlamalarına rağmen sinemaseverler gişede adeta bilet bırakmadı.
    21 Şubat 2021, 23:59 (32 dk.)
    132
    29
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelen Çin, 2021'e de hızlı bir giriş yaptı. Geride bıraktığımız hafta Yeni Yıl tatilinde bulunan ülkede, sinemalar rekordan rekora koştu. Salonlarda uygulanan COVID-19 kısıtlamalarına rağmen gişeye inanılmaz bir rağbet vardı.

    Detective Chinatown, Avengers: Endgame'in rekorunu kırdı

    Deadline'da yer alan habere göre Çin Yeni Yılı tatil döneminde sinemalar tarihinin en iyi dönemini geçirdi. 12 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında sinemalar toplam 7,78 milyar yuan (1,2 milyar dolar) elde etti. 2019'un 5,9 milyar yuanlık (910 milyon dolarlık) rekorunu önemli ölçüde geride bırakmayı başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu

    Yeni Yıl haftası ayrıca çok ilginç bir rekora daha sahne oldu. 12 Şubat'ta vizyona giren Detective Chinatown filmi, sadece üç günde toplam 398 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Detective Chinatown böylece Avengers: Endgame'i geride bırakarak tek bir pazarda en yüksek hafta sonu hasılatı elde eden film olmayı başardı. Endgame, Kuzey Amerika'da ilk hafta sonunda 350 milyon dolar hasılat yapmıştı.

    COVID-19 pandemisinden ilk etkilenen ülke olan Çin'de geçtiğimiz yıl sinemalar yaklaşık altı ay kapalı kalmıştı. Sonrasında ise yaza doğru salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte sinemalar tekrar seyircileri ağırlamaya başladı ve sinemaseverler yavaş yavaş salonlara akın etti. Ağustos ayında yayınlanan The Eight Hundred filmi 2020'nin en çok hasılat elde eden yapımı olmayı başarmıştı.

    Çin'in sinema sektöründeki bu hızlı geri dönüş dünya genelinde de olumlu tepkilerle karşılanıyor. ABD'li sinema devleri, salgın kontrol altına alındığında tıpkı Çin'de olduğu gibi dünyanın diğer taraflarında sinemaların tekrar dolacağını düşünüyor. Sinemaların geleceğinin tartışıldığı bu dönemde Çin örneği sektörü en azından geleceğe umutla bakmaya yöneltiyor.



    https://deadline.com/2021/02/chinese-new-year-2021-box-office-record-detective-chinatown-3-hi-mom-covid-1234695261/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 23 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor Sonraki Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King 1 sa. Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme 2 sa. AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi 2 sa. Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı 3 sa. Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor 3 sa. Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak 4 sa. Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı 5 sa. Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak 5 sa. Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı 7 sa. Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek 9 sa. Core i5-11600K gün yüzüne çıktı 9 sa. Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor 10 sa. Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı 11 sa. macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor 12 sa. Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu 13 sa. Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü 14 sa. Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi 14 sa. El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız