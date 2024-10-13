Çin'de, Mars atmosferini kullanarak çalışan pil geliştirildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, bu sorunun üstesinden gelmek için çalıştı ve Mars atmosferini yakıt olarak kullanan benzersiz bir pil geliştirdi.
Mars, karmaşık bir atmosfer yapısına sahip sert bir gezegen. Atmosferinde karbondioksit (%95,32), azot (%2,7), argon (%1,6), oksijen (%0,13) ve karbon monoksit (%0,08) yer alıyor. Bunun yanında gece ile gündüz arasında 60 dereceye varan sıcaklık farkları bulunuyor. Dolayısıyla bu koşullarda çalışacak bir pil geliştirmek zorlu bir görev.
Yakıt pillerine benzer şekilde çalışıyor
Araştırmacılar, geliştirdikleri pilin yakıt hücrelerinin çalışmasına benzer şekilde, doğrudan yakıt kaynağı olarak Mars atmosferindeki gazları kullanabileceğini söylüyorlar. Mars pili, normal bir pil gibi enerji depolamak yerine, yakıt mevcut olduğu sürece kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretiyor.
Lityum iyon pillerden enerji yoğunluğu yüksek
Araştırmacılar, pilin 1.375 saatlik (yaklaşık iki Mars ayı) bir şarj/deşarj döngüsü ömrüyle aylarca sürekli çalışabileceğini belirtiyor. Ekip, pilin performansını ölçmek için gezegenin sert sıcaklık değişimlerini simüle etti. Pil, 0°C'de çalışabildi ve bu sıcaklık seviyesinde 373,9 Wh/kg enerji yoğunluğu elde etti. Bu değer, geleneksel lityum iyon pillerden oldukça yüksek bir değer.
Araştırmacılar ayrıca, pilin performansını iyileştirmek için pilin tasarımını optimize ettiler. Şarj ve deşarj sırasında pilin elektrotlarıyla etkileşime girebilecek Mars atmosferi miktarını artırarak, pilin verimliliğini ve enerji kapasitesini iyileştirdiler. Hücre boyutunu 4 cm2'ye çıkararak kese pilinin enerji yoğunluğunu 765 Wh/kg ve 630 Wh/l'e çıkarmayı başardılar.
Gelecekteki araştırmalar, düşük basınç ve sıcaklık dalgalanmalarının zorluklarının üstesinden gelebilecek ve gelişmiş uzay keşif sistemlerine giden yolu açabilecek katı hal Mars pilleri geliştirmeye odaklanacak.Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927324004584?via%3Dihub https://interestingengineering.com/energy/china-mars-battery-creates-power-from-atmosphere Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...