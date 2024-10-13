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    Çin'de, Mars atmosferini kullanarak çalışan pil geliştirildi

    Çinli bilim insanları, Mars atmosferini yakıt olarak kullanan benzersiz bir pil geliştirdi. Zorlu koşullarda çalışabilen pil, geleneksel lityum iyon pillerden çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip.
    Çin'de, Mars atmosferini kullanarak çalışan pil geliştirildi Tam Boyutta Gör
    İnsanoğlu önümüzdeki yıllarda Mars'a inip gezegeni keşfetmeye hazırlanıyor. Zorlu koşullara sahip olan Kızıl Gezegen'e yerleşmek için gerekli olan önemli şeylerden biri tutarlı bir enerji kaynağına sahip olmak. Mars'a çok fazla altyapı taşımak zor ve maliyetli olduğundan, araştırmacılar alternatif çözümler arıyor.

    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, bu sorunun üstesinden gelmek için çalıştı ve Mars atmosferini yakıt olarak kullanan benzersiz bir pil geliştirdi. 

    Mars, karmaşık bir atmosfer yapısına sahip sert bir gezegen. Atmosferinde karbondioksit (%95,32), azot (%2,7), argon (%1,6), oksijen (%0,13) ve karbon monoksit (%0,08) yer alıyor. Bunun yanında gece ile gündüz arasında 60 dereceye varan sıcaklık farkları bulunuyor. Dolayısıyla bu koşullarda çalışacak bir pil geliştirmek zorlu bir görev.

    Yakıt pillerine benzer şekilde çalışıyor

    Araştırmacılar, geliştirdikleri pilin yakıt hücrelerinin çalışmasına benzer şekilde, doğrudan yakıt kaynağı olarak Mars atmosferindeki gazları kullanabileceğini söylüyorlar. Mars pili, normal bir pil gibi enerji depolamak yerine, yakıt mevcut olduğu sürece kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretiyor.

    Çin'de, Mars atmosferini kullanarak çalışan pil geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Deşarj sırasında, pilin elektrotları Mars gazlarıyla etkileşime girerek elektrik üreten bir kimyasal reaksiyon yaratıyor. Pil tükendiğinde, güneş veya nükleer enerji kullanılarak yeniden şarj edilebiliyor. Aynı zamanda Mars'ın aşırı sıcaklık farklarında da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

    Lityum iyon pillerden enerji yoğunluğu yüksek

    Araştırmacılar, pilin 1.375 saatlik (yaklaşık iki Mars ayı) bir şarj/deşarj döngüsü ömrüyle aylarca sürekli çalışabileceğini belirtiyor. Ekip, pilin performansını ölçmek için gezegenin sert sıcaklık değişimlerini  simüle etti. Pil, 0°C'de çalışabildi ve bu sıcaklık seviyesinde 373,9 Wh/kg enerji yoğunluğu elde etti. Bu değer, geleneksel lityum iyon pillerden oldukça yüksek bir değer.

    Çin'de, Mars atmosferini kullanarak çalışan pil geliştirildi
    Bilim insanları, pilin şarj ve deşarj süreçlerinde, lityum karbonatın oluşup bozunduğunu, Mars atmosferindeki eser miktardaki oksijen ve karbon monoksitin ise reaksiyon katalizörleri olarak hareket ederek karbondioksit dönüşüm kinetiğini önemli ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.

    Araştırmacılar ayrıca, pilin performansını iyileştirmek için pilin tasarımını optimize ettiler. Şarj ve deşarj sırasında pilin elektrotlarıyla etkileşime girebilecek Mars atmosferi miktarını artırarak, pilin verimliliğini ve enerji kapasitesini iyileştirdiler. Hücre boyutunu 4 cm2'ye çıkararak kese pilinin enerji yoğunluğunu 765 Wh/kg ve 630 Wh/l'e çıkarmayı başardılar.

    Gelecekteki araştırmalar, düşük basınç ve sıcaklık dalgalanmalarının zorluklarının üstesinden gelebilecek ve gelişmiş uzay keşif sistemlerine giden yolu açabilecek katı hal Mars pilleri geliştirmeye odaklanacak.

    Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927324004584?via%3Dihub https://interestingengineering.com/energy/china-mars-battery-creates-power-from-atmosphere
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 2 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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