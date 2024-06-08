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    Çin ne yapıp edip Nvidia’nın en son çiplerine erişmeyi başardı

    Nvidia’nın en son hızlandırıcılarının satışının kesinlikle yasak olduğu Çin’in en önemli şirketlerinden ByteDance, bir şekilde bu yongalara ulaşarak yapa zekâsını eğitiyor.
    Çin Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı son dönemde açık bulma yarışına dönmüş durumda. Çinli firmalar ambargo genelgelerini analiz ederek mutlaka bir açık buluyor ve yasak olan teknolojilere erişmeyi başarıyor.

    Danışıklı dövüş mü?

    TikTok uygulamasındaki yapay zekâ öneri algoritmaları ile sosyal medya sektöründe öne çıkmayı başaran Çinli ByteDance’in, bu algoritmaları nasıl eğittiği merak konusuydu. Bu hafta ortaya çıkan bilgilerle bu merak giderildi.

    The Information tarafından elde edilen bilgilere göre ByteDance, yapay zekâ algoritmalarını eğitmek için Nvidia H100 hızlandırıcılarını kullanıyor ancak bunların Çin’e ihraç edilmesi yasak. Peki bu nasıl oluyor?

    Bu ilişkide en önemli rol Oracle şirketinin. Oracle şirketi H100 sunucularını ByteDance’e kiralıyor. Konu ABD toprakları içerisinde gerçekleştiği için de ambargo şartları geçerli olmuyor. Zira Çin topraklarına herhangi bir satış yapılmıyor. ByteDance de rahat rahat algoritmalarını geliştiriyor.

    Çin bir şekilde ABD ambargolarının açıklarını buluyor Tam Boyutta Gör

    ABD hükümeti sunucu kiralayan şirketlerin müşterilerinin kimlik bilgilerini kesinlikle kontrol etmesini ve Çin lehine casusluk için yapay zekâ algoritmalarını eğitip eğitmediğini takip etmesini istemişti. Bu talebe ise bulut şirketleri tarafından gelirlere darbe vuracağı için itiraz edilmişti.

    Uzmanlar ByteDance özelinde Çinli şirketlerin bu tarz kiralamalar yaparak algoritmaları eğitebileceğini ve sonrasında Çin’e bunu aktarabileceğini düşünüyor. Zira Alibaba ve Tencent gibi şirketler ABD sunucularını kiralamak için yollar aramaya başladı. Ayrıca ABD’nin bu açığı kapatsa bile Çinli firmaların ülkede kurulu olan veri merkezlerine Nvidia yongalarını entegre etmesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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