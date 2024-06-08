Çin ne yapıp edip Nvidia’nın en son çiplerine erişmeyi başardı

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Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı son dönemde açık bulma yarışına dönmüş durumda. Çinli firmalar ambargo genelgelerini analiz ederek mutlaka bir açık buluyor ve yasak olan teknolojilere erişmeyi başarıyor.

Danışıklı dövüş mü?

TikTok uygulamasındaki yapay zekâ öneri algoritmaları ile sosyal medya sektöründe öne çıkmayı başaran Çinli ByteDance’in, bu algoritmaları nasıl eğittiği merak konusuydu. Bu hafta ortaya çıkan bilgilerle bu merak giderildi.

Nvidia tarihte eşi benzeri görülmemiş yükseliş yaşıyor 2 gün önce eklendi

The Information tarafından elde edilen bilgilere göre ByteDance, yapay zekâ algoritmalarını eğitmek için Nvidia H100 hızlandırıcılarını kullanıyor ancak bunların Çin’e ihraç edilmesi yasak. Peki bu nasıl oluyor?

Bu ilişkide en önemli rol Oracle şirketinin. Oracle şirketi H100 sunucularını ByteDance’e kiralıyor. Konu ABD toprakları içerisinde gerçekleştiği için de ambargo şartları geçerli olmuyor. Zira Çin topraklarına herhangi bir satış yapılmıyor. ByteDance de rahat rahat algoritmalarını geliştiriyor.

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ABD hükümeti sunucu kiralayan şirketlerin müşterilerinin kimlik bilgilerini kesinlikle kontrol etmesini ve Çin lehine casusluk için yapay zekâ algoritmalarını eğitip eğitmediğini takip etmesini istemişti. Bu talebe ise bulut şirketleri tarafından gelirlere darbe vuracağı için itiraz edilmişti.

Uzmanlar ByteDance özelinde Çinli şirketlerin bu tarz kiralamalar yaparak algoritmaları eğitebileceğini ve sonrasında Çin’e bunu aktarabileceğini düşünüyor. Zira Alibaba ve Tencent gibi şirketler ABD sunucularını kiralamak için yollar aramaya başladı. Ayrıca ABD’nin bu açığı kapatsa bile Çinli firmaların ülkede kurulu olan veri merkezlerine Nvidia yongalarını entegre etmesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.

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Çin bir şekilde ABD ambargolarının açıklarını buluyor