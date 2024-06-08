Çin ne yapıp edip Nvidia’nın en son çiplerine erişmeyi başardı

Danışıklı dövüş mü?
TikTok uygulamasındaki yapay zekâ öneri algoritmaları ile sosyal medya sektöründe öne çıkmayı başaran Çinli ByteDance’in, bu algoritmaları nasıl eğittiği merak konusuydu. Bu hafta ortaya çıkan bilgilerle bu merak giderildi.
The Information tarafından elde edilen bilgilere göre ByteDance, yapay zekâ algoritmalarını eğitmek için Nvidia H100 hızlandırıcılarını kullanıyor ancak bunların Çin’e ihraç edilmesi yasak. Peki bu nasıl oluyor?
Bu ilişkide en önemli rol Oracle şirketinin. Oracle şirketi H100 sunucularını ByteDance’e kiralıyor. Konu ABD toprakları içerisinde gerçekleştiği için de ambargo şartları geçerli olmuyor. Zira Çin topraklarına herhangi bir satış yapılmıyor. ByteDance de rahat rahat algoritmalarını geliştiriyor.
ABD hükümeti sunucu kiralayan şirketlerin müşterilerinin kimlik bilgilerini kesinlikle kontrol etmesini ve Çin lehine casusluk için yapay zekâ algoritmalarını eğitip eğitmediğini takip etmesini istemişti. Bu talebe ise bulut şirketleri tarafından gelirlere darbe vuracağı için itiraz edilmişti.
Uzmanlar ByteDance özelinde Çinli şirketlerin bu tarz kiralamalar yaparak algoritmaları eğitebileceğini ve sonrasında Çin’e bunu aktarabileceğini düşünüyor. Zira Alibaba ve Tencent gibi şirketler ABD sunucularını kiralamak için yollar aramaya başladı. Ayrıca ABD’nin bu açığı kapatsa bile Çinli firmaların ülkede kurulu olan veri merkezlerine Nvidia yongalarını entegre etmesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.