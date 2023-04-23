ChatGPT en büyük rekabeti Çin’den görecek

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinde ChatGPT uzun süredir en popüler araç durumunda. Google başta olmak üzere pek çok yazılım devi bu alanda rekabete dahil olmak için önemli yatırımlar yapıyor. Ne var ki asıl rakip çok daha uzaklarda.

ChatGPT’den daha iyisi var mı?

Nvidia’nın binlerce A100 hızlandırıcısı ile desteklenen ve aylık 20 milyon dolardan fazla maliyeti olan ChatGPT rekabette oldukça önde. Geliştirici OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, Çin’deki tehlikeye dikkat çekiyor.

ChatGPT’nin günlük masrafı 700 bin dolar! 23 sa. önce eklendi

Üretken yapay zekâ konusunda Pekin Yapay Zekâ Akademisi öne çıkan en önemli kurum durumunda. Ambargo altında olsa da Çin yapay zekâ çalışmalarına çok önce başlamıştı ve krizden en az etkilenmek için devlet var gücüyle şirketleri destekliyor.

Microsoft bu alanda rekabetin çok yoğun olduğunu düşünüyor. Sıfırdan teknoloji üretmek yerine mevcut teknolojiler üzerine inşa edildiği için rakipler arasındaki mesafe sadece aylar içerisinde kapanabiliyor. Bu bakımdan Çin kısa süre içerisinde üretken yapay zekâ teknolojilerinde önemli oyunculardan birisi haline gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.