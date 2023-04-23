ChatGPT en büyük rekabeti Çin’den görecek

ChatGPT’den daha iyisi var mı?
Nvidia’nın binlerce A100 hızlandırıcısı ile desteklenen ve aylık 20 milyon dolardan fazla maliyeti olan ChatGPT rekabette oldukça önde. Geliştirici OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, Çin’deki tehlikeye dikkat çekiyor.
Üretken yapay zekâ konusunda Pekin Yapay Zekâ Akademisi öne çıkan en önemli kurum durumunda. Ambargo altında olsa da Çin yapay zekâ çalışmalarına çok önce başlamıştı ve krizden en az etkilenmek için devlet var gücüyle şirketleri destekliyor.
Microsoft bu alanda rekabetin çok yoğun olduğunu düşünüyor. Sıfırdan teknoloji üretmek yerine mevcut teknolojiler üzerine inşa edildiği için rakipler arasındaki mesafe sadece aylar içerisinde kapanabiliyor. Bu bakımdan Çin kısa süre içerisinde üretken yapay zekâ teknolojilerinde önemli oyunculardan birisi haline gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)