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    Çin'de elektrikli araç satışlarının bu yıl 6 milyona ulaşması bekleniyor

    Temmuz ayındaki elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışlarının beklenenin üzerine çıkması sonucu yıl sonuna yönelik tahminler yükseltildi. Son çeyrekteki performansa göre bu sayı artabilir.
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    Çin'deki elektrikli araç satışlarında yeni bir rekor bekleniyor
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    Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artıyor. Çin'de ise durum bunun da ötesinde ve adeta satışlarda patlama yaşanıyor diyebiliriz. Öyle ki bu yıl ülkedeki satışların 6 milyon adet civarına yükselmesi bekleniyor.

    Burada bir parantez açarak belirtelim ki haberde geçen sayılar ve tahminler Çin'de NEV (New Energy Vehicle) olarak bir başlıkta toplanan bataryalı elektrikli (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve hidrojen yakıt hücreli (FCEV) binek araçları kapsıyor.

    Söz konusu tahmin Çin Binek Araç Birliği'nden geldi. Daha önce tahminler bu yılki satışların 5.5 milyona ulaşacağı yönündeydi ancak geçen ayki satışların çok yüksek olması sebebiyle bu sayı güncellendi. Kurumun verilerine göre geçen ay söz konusu araçların satışı 486 bin adede kadar çıkmış tüm satışların yüzde 27'sini oluşturmuş.

    Verilere göre 2021 yılında Çin'de 3.4 milyona yakın NEV satışı gerçekleştirilmiş. Bu da söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde yıllık bazda yüzde 76 civarında artış yaşanacağı anlamına geliyor. Üstelik son çeyrekte satışların daha da artabileceği ve yıl sonunda 6 milyon adedin de üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

    Karşılaştırmak gerekirse, şu sıralar elektrikli araç satışlarını artırmaya çalışan ABD'de geçen yıl 608 bin elektrikli ve PHEV satışı gerçekleştirilmiş.

    Otomotiv endüstrisi tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yaşanan aksaklıklar düşünüldüğünde 6 milyon tahmini oldukça yüksek bir değer. Ancak hem merkezi hem de yerel yönetimler elektrikli araç satışlarını canlı tutabilmek için çeşitli önlemler alıyor. Düşük emisyonlu araçlarda satın alma vergisini yarıya indirmek de bu önlemlerden bir tanesi.

    Çinli üreticiler son dönemde başarılı bir grafik çiziyor. Özellikle BYD, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit satışlarıyla adından söz ettiriyor. Ülkemizde de Seres, Skywell ve MG gibi Çin kaynaklı elektrikli araçlar görmek mümkün. Üstelik yakın gelecekte çeşitlilik artacak gibi görünüyor.

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