Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Çin’in bazı kısıtlamalardan kaçınmasını sağlayabilecek RISC-V mimarisinin temelleri 2010 yılında ABD’de atılmıştı. Açık kaynak olması nedeniyle RISC-V mimarisine olan ilgi son zamanlarda Çin’de giderek büyüyor. Bu bağlamda Çinli Unisoc, RISC-V'ye dayanan dünyanın ilk güvenlik yongası E450R’yi tanıttı.

Çinli Unisoc’dan RISC-V atılımı

Aktarılanlara göre Unisoc E450R, güvenlik algoritmaları için kayda değer bir performans gösteriyor. Geliştirilen yonganın en önemli özelliğinin yüzde 50 daha hızlı çalıştığı söylenen asimetrik kriptografik PKE algoritma motoru. Bu sayede anahtar uzunluğu artırıldığında bile çip performansını koruyarak hızdan ödün vermeden sağlam bir güvenlik sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında E450R aynı zamanda geleneksel işlem tabanlı uygulamalarda yüzde 50 iyileşme sağlıyor. Böylelikle E450R, özellikle hızlı işlemenin çok önemli olduğu ortamlar için uygun hale getiriyor. Kriptografik geliştirmelerine ek olarak E450R, NVM (Non-Volatile Memory) belleklerde silme/yazma hızında yüzde 15'lik bir artış sunuyor.

Çin engel tanımıyor 1 gün önce eklendi

Unisoc’un özellikle gurur duyduğu şey, açık kaynaklı RISC-V ISA’yı (Instruction Set Architecture) kullanması. Bu mimari sayesinde şirket, işlemci çekirdeklerini ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, daha yüksek performansı daha düşük enerji tüketimiyle elde edebiliyor. Bu, genellikle hazır Arm işlemciler kullanıldığında karşılaşılan, geriye dönük uyumluluk sağlamak için eklenen eski özelliklerin getirdiği alan ve enerji maliyetlerinden kaçınmayı mümkün kılıyor. Unisoc’un kendi API’sini sağlaması ve yazılım/firmware yığınını yönetmesi sayesinde, E450R modelinin yazılım uyumluluğu konusunda bir sorun yaşanmıyor.

Yazılım konusuna değinecek olursak, Unisoc, bu çipin özel olarak tasarlanmış mikro mimarisinin uygulama kod boyutunu yüzde 30 oranında küçülttüğünü ve uygulama yükleme sürelerini yüzde 120 oranında hızlandırdığını iddia ediyor ki bu, gerçek zamanlı uygulamalar için oldukça önemli bir avantaj. Öte yandan E450R, Ulusal Kriptografi Seviye 2, UnionPay çip ve gömülü yazılım güvenlik sertifikaları ve CCRC IT EAL4+ sertifikası gibi birçok önemli sertifikayı da şimdiden almış durumda.

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Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi