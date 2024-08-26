Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi

Çinli Unisoc’dan RISC-V atılımı
Aktarılanlara göre Unisoc E450R, güvenlik algoritmaları için kayda değer bir performans gösteriyor. Geliştirilen yonganın en önemli özelliğinin yüzde 50 daha hızlı çalıştığı söylenen asimetrik kriptografik PKE algoritma motoru. Bu sayede anahtar uzunluğu artırıldığında bile çip performansını koruyarak hızdan ödün vermeden sağlam bir güvenlik sağlıyor.
Unisoc’un özellikle gurur duyduğu şey, açık kaynaklı RISC-V ISA’yı (Instruction Set Architecture) kullanması. Bu mimari sayesinde şirket, işlemci çekirdeklerini ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, daha yüksek performansı daha düşük enerji tüketimiyle elde edebiliyor. Bu, genellikle hazır Arm işlemciler kullanıldığında karşılaşılan, geriye dönük uyumluluk sağlamak için eklenen eski özelliklerin getirdiği alan ve enerji maliyetlerinden kaçınmayı mümkün kılıyor. Unisoc’un kendi API’sini sağlaması ve yazılım/firmware yığınını yönetmesi sayesinde, E450R modelinin yazılım uyumluluğu konusunda bir sorun yaşanmıyor.
Yazılım konusuna değinecek olursak, Unisoc, bu çipin özel olarak tasarlanmış mikro mimarisinin uygulama kod boyutunu yüzde 30 oranında küçülttüğünü ve uygulama yükleme sürelerini yüzde 120 oranında hızlandırdığını iddia ediyor ki bu, gerçek zamanlı uygulamalar için oldukça önemli bir avantaj. Öte yandan E450R, Ulusal Kriptografi Seviye 2, UnionPay çip ve gömülü yazılım güvenlik sertifikaları ve CCRC IT EAL4+ sertifikası gibi birçok önemli sertifikayı da şimdiden almış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.