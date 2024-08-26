Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi

    Telifsiz açık kaynak lisanslar ile kullanılabilen RISC-V mimarisine olan ilgi Çin’de büyüyor. Bu bağlamda Çinli Unisoc, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi.
    Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Çin’in bazı kısıtlamalardan kaçınmasını sağlayabilecek RISC-V mimarisinin temelleri 2010 yılında ABD’de atılmıştı. Açık kaynak olması nedeniyle RISC-V mimarisine olan ilgi son zamanlarda Çin’de giderek büyüyor. Bu bağlamda Çinli Unisoc, RISC-V'ye dayanan dünyanın ilk güvenlik yongası E450R’yi tanıttı.

    Çinli Unisoc’dan RISC-V atılımı

    Aktarılanlara göre Unisoc E450R, güvenlik algoritmaları için kayda değer bir performans gösteriyor. Geliştirilen yonganın en önemli özelliğinin yüzde 50 daha hızlı çalıştığı söylenen asimetrik kriptografik PKE algoritma motoru. Bu sayede anahtar uzunluğu artırıldığında bile çip performansını koruyarak hızdan ödün vermeden sağlam bir güvenlik sağlıyor.

    Çin, dünyanın ilk açık mimarili RISC-V güvenlik çipini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında E450R aynı zamanda geleneksel işlem tabanlı uygulamalarda yüzde 50 iyileşme sağlıyor. Böylelikle E450R, özellikle hızlı işlemenin çok önemli olduğu ortamlar için uygun hale getiriyor. Kriptografik geliştirmelerine ek olarak E450R, NVM (Non-Volatile Memory) belleklerde silme/yazma hızında yüzde 15'lik bir artış sunuyor.

    Unisoc’un özellikle gurur duyduğu şey, açık kaynaklı RISC-V ISA’yı (Instruction Set Architecture) kullanması. Bu mimari sayesinde şirket, işlemci çekirdeklerini ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, daha yüksek performansı daha düşük enerji tüketimiyle elde edebiliyor. Bu, genellikle hazır Arm işlemciler kullanıldığında karşılaşılan, geriye dönük uyumluluk sağlamak için eklenen eski özelliklerin getirdiği alan ve enerji maliyetlerinden kaçınmayı mümkün kılıyor. Unisoc’un kendi API’sini sağlaması ve yazılım/firmware yığınını yönetmesi sayesinde, E450R modelinin yazılım uyumluluğu konusunda bir sorun yaşanmıyor.

    Yazılım konusuna değinecek olursak, Unisoc, bu çipin özel olarak tasarlanmış mikro mimarisinin uygulama kod boyutunu yüzde 30 oranında küçülttüğünü ve uygulama yükleme sürelerini yüzde 120 oranında hızlandırdığını iddia ediyor ki bu, gerçek zamanlı uygulamalar için oldukça önemli bir avantaj. Öte yandan E450R, Ulusal Kriptografi Seviye 2, UnionPay çip ve gömülü yazılım güvenlik sertifikaları ve CCRC IT EAL4+ sertifikası gibi birçok önemli sertifikayı da şimdiden almış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulağımı temizlerken tıkandı honda pcx kontak dönmüyor anket doldurarak para kazanma looksmaxxing nedir 1.6 multijet motor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple 2022 iPhone SE
    Apple 2022 iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız