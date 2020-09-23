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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz”

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BM Genel Kurulu'nda bir açıklama yaparak 2060 yılından önce karbon nötr olma sözü verdi. Trump'ın Çin'i suçladığı konuşma ardından gelen açıklama, büyük ilgi gördü.
    5 sa.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz”
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    Dünyanın en büyük karbondioksit üreticisi olan ve kürsel karbon salınımının %28’inin sorumlusu Çin, 2060'a kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in BM Genel Kurulu'ndaki açıklaması büyük bir sürprizle karşılandı. Ülke, daha önce de sera gazı emisyonlarını 10 yıl içerisinde zirvede sınırlandırma sözü vermişti.

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    Ortaya çıkarılan sera gazlarını dengelemek ve net sıfır değerlere ulaşabilmek için salınan sera gazı miktarına eşdeğer oranda gaz salınımına engel olacak projeler gerçekleştirmek olarak tanımlayabileceğimiz "Karbon nötr olmak" olmak ifadesi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yer teşkil ediyor. Karbon nötr olmanın başlıca yolu ise güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakları kullanmaktan geçiyor.

    ABD'siz yola devam 

    Koronavirüs pandemisinden sonra yeşil bir ekonomik toparlanmayı başarma çağrısı yapan Cinping, aynı zamanda yaptığı bu konuşmayla ABD’yi de iklim değişikliği konusunda ciddi anlamda sıkıştırmış oldu. Zira Trump yönetimindeki ABD’nin 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan 4 Kasım itibariyle çekilecek olması ve Cinping’den hemen önce konuşan ve anlaşmayı eleştiren Trump’ın sözleri, ülkeyi küresel anlamda zor durumda bıraktı. Trump, BM’deki konuşmasında dünyanın en büyük karbondioksit üreticisi suçlamasıyla Çin’i hedef almıştı.

    Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz”
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    Birçok gözlemcinin önemli ve iklim değişikliğine yönelik sürdürülen mücadeleye ivme kazandıracağını düşündüğü açıklama kapsamında oluşan bazı soru işaretleri de yok değil. Örneğin Greenpeace Asya'nın iklim politikası uzmanı Li Shuo, “Şi’nin taahhüdünün daha fazla ayrıntı ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çin emisyonlarını ne kadar erken zirveye çıkarabilir? Karbon nötr olma hedefi ile Çin’in devam eden kömür genişlemesi nasıl uzlaştırılır? Bunlar daha iyi yanıt bekleyen zor sorular” ifadelerini kullandı.

    Alternatif enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapmasına karşın Çin’in emisyonu 2018 ve 2019'da artmaya devam etmişti. Paris İklim Anlaşması’nın 2050 yılı hedefinin ötesinde konumlandırılan karbon nötr olma sözü için Çin, bakalım ne gibi hamleler gerçekleştirecek.



    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54262935 https://www.iklimhaber.org/cin-2060tan-once-karbon-notr-olma-sozu-verdi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kebimeva 5 sa. en beğenilen
    2060'ı ben görmem büyük ihtimal bunu söyleyen amca da görmez. greenpeace in dediği gibi haybeden sallamak kolay henüz olumlu hiçbir icraatları yok.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (Arda ) 3 sa.
    Al birini vur ötekine
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    tobepeople 4 sa.
    Çin'den sonra da Amerika geliyor zaten karbon salınımında..
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    kebimeva 5 sa. en beğenilen
    2060'ı ben görmem büyük ihtimal bunu söyleyen amca da görmez. greenpeace in dediği gibi haybeden sallamak kolay henüz olumlu hiçbir icraatları yok.
    Yanıtla +4
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    001ATB (Ahmet Turan) 5 sa.
    Bir atasözü vardı bilmem neyin yemini birşey görünceye kadardır. O derece güven veriyor yani çin.
    Yanıtla +3
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    White Water 5 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa.
    kominist çin sözünde durur. :)
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