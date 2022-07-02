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    Anlık Bildirim

    Çin, ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor

    ABD ve Çin arasındaki teknolojik ve ekonomik gerginlik devam ediyor. Çin, Microsoft ve Apple’a olan bağımlılığından kurtulmak için açık kaynak bir işletim sistemi geliştiriyor.
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    Çin'den yeni işletim sistemi: openKylin
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    Dünyanın en güçlü ülkelerinden Çin ve ABD arasındaki gerginlik sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD, Çin’e olan üretim ve tedarik bağımlılığını azaltmak için birçok yatırım yapmıştı. Samsung ve Intel gibi firmalar da Çin’e olan bağımlılığını azaltmak isterken Çin, bilişim sektöründe ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bilgisayar pazarında Windows ve macOS’e bağlı olan Çin, kendi açık kaynak işletim sistemini geliştiriyor.

    Çin’in yeni açık kaynak işletim sistemi: openKylin

    ABD’ye olan bağımlılığından rahatsız olan Çin, 2001 yılında Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi’ne işletim sistemi geliştirme talebinde bulunmuştu. FreeBSD tabanlı olarak geliştirilen Kylin işletim sistemi, ordu ve hükümet tarafından kullanılsa da genel tüketici tarafından pek kullanılmıyor. Çin, bu doğrultuda Kylin’in açık kaynak versiyonunu geliştiriyor.

    South China Morning Post’un haberine göre Çin Hükümeti, Kylin’in yaygınlaşması için openKylin projesini geliştiriyor. openKylin, yeni Kylin versiyonları gibi FreeBSD yerine Linux tabanlı olacak. Hükümetin sahip olduğu China Electronics Corp’un alt şirketi olan Kylinsoft, Çin içerisinde birçok araştırma grubu ile güçlerini birleştirerek yeni bir açık kaynak topluluğu kuruyor. openKylin platformu ile açık kaynak geliştiricileri, Çin’in ulusal işletim sisteminin gelişmesinde katkıda bulunabilecek.

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