Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyunculara müjde: ABD tarifeleri ekran kartlarını es geçiyor

    ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük tarifeleri ekran kartlarını doğrudan etkilemiyor. Ancak hâlihazırda yürürlükteki vergiler nedeniyle fiyat artışı riski devam ediyor.
    Oyunculara müjde: ABD tarifeleri ekran kartlarını es geçiyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e yönelik yeni gümrük tarifeleri gündemdeki yerini korurken, ekran kartı kullanıcıları için nispeten olumlu sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Ekran kartı veya ekran kartı sevkiyatları, ABD başkanı Trump'ın belirlediği yeni gümrük tarifelerinde şimdilik liste dışında kaldı. Bu da doğrudan fiyat artışını engelleyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

    ABD tarifelerinin dışında

    Son bilgilere göre mevcut düzenleme ekran kartlarını yalnızca yeni tarifelerden muaf tutuyor. Kaçıranlar için Trump yönetimi, Çin dışındaki ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almış durumda.  Ancak Çin menşeli ürünler bu askıya alma kararının dışında tutulduğundan, ekran kartı üretiminde etkili olan birçok bileşen hâlâ vergiye tabi.

    Dolayısıyla ekran kartlarının liste dışı olması, fiyatlar artmasa da düşeceği anlamına gelmiyor. Keza hâlen geçerliliğini koruyan daha önceki %25'lik yarı iletken tarifesi değişmedi. Ayrıca, Çin'den ithal edilen alüminyuma uygulanan %20'lik ek vergi de üretim maliyetlerini dolaylı olarak artıran bir başka etken. Bu iki faktör bir araya geldiğinde ise, ekran kartı fiyatlarında önümüzdeki dönemde küçüp çaplı değişimler görebiliriz.

    Öte yandan üreticiler, mevcut stoklara tutunarak fiyat istikrarını korumaya çalışıyor ve azından ekran kartları için tarifeler anlamında geçici bir rahatlama söz konusu. Kısacası, son düzenleme kısa süreli bir rahatlama sunsa da GPU pazarındaki genel tablo hâlâ belirsiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 6 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde para kaybolması diyanet polo 1.2 tsi dış mekan kamera tavsiyesi motor subap arızası maliyeti booking güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum