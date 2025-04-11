Oyunculara müjde: ABD tarifeleri ekran kartlarını es geçiyor

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Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e yönelik yeni gümrük tarifeleri gündemdeki yerini korurken, ekran kartı kullanıcıları için nispeten olumlu sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Ekran kartı veya ekran kartı sevkiyatları, ABD başkanı Trump'ın belirlediği yeni gümrük tarifelerinde şimdilik liste dışında kaldı. Bu da doğrudan fiyat artışını engelleyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

ABD tarifelerinin dışında

Son bilgilere göre mevcut düzenleme ekran kartlarını yalnızca yeni tarifelerden muaf tutuyor. Kaçıranlar için Trump yönetimi, Çin dışındaki ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almış durumda. Ancak Çin menşeli ürünler bu askıya alma kararının dışında tutulduğundan, ekran kartı üretiminde etkili olan birçok bileşen hâlâ vergiye tabi.

Dolayısıyla ekran kartlarının liste dışı olması, fiyatlar artmasa da düşeceği anlamına gelmiyor. Keza hâlen geçerliliğini koruyan daha önceki %25'lik yarı iletken tarifesi değişmedi. Ayrıca, Çin'den ithal edilen alüminyuma uygulanan %20'lik ek vergi de üretim maliyetlerini dolaylı olarak artıran bir başka etken. Bu iki faktör bir araya geldiğinde ise, ekran kartı fiyatlarında önümüzdeki dönemde küçüp çaplı değişimler görebiliriz.

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Öte yandan üreticiler, mevcut stoklara tutunarak fiyat istikrarını korumaya çalışıyor ve azından ekran kartları için tarifeler anlamında geçici bir rahatlama söz konusu. Kısacası, son düzenleme kısa süreli bir rahatlama sunsa da GPU pazarındaki genel tablo hâlâ belirsiz.

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