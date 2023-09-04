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    Anlık Bildirim

    Çin, dijital yuanın yaygınlaşmasını istiyor

    Ülkeler merkez bankası dijital para birimi (CBDC) konusunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ülkelerden birisi olan Çin, CBDC ürünü dijital yuanın geliştirilme sürecine odaklanmış durumda.
    Çin, dijital yuanın yaygınlaşmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Çin, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ürünü olan dijital yuanın (e-CNY) yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkez bankası yetkili, dijital yuanın bireysel ödemeler ve birçok konuda aktif olarak kullanılması gerektiğini savundu.

    Çin, dijital yuanın daha fazla benimsenmesi için de çeşitli çalışmaları planlıyor. Yine de ülke genelinde dijital yuan kullanımı oldukça düşük seviyede.

    Dijital yuanın daha aktif kullanılmasını sağlamanın önemine değinen Merkez Bankası, bankacılık ödeme sistemine yönelik faydalardan bahsetti. Banka yetkilisi, CBDC ile bankacılık sisteminin iyi işlediğini savundu.

    Yetkili isim, WeChat Pay ve Alipay gibi ödeme sistemleri için QR kodların normalleştirilmesinin önemli olduğunu ve e-CNY gelişimine katkı sunacağını aktardı.

    Çin Halk Bankası (PBOC) dijital para araştırma enstitüsü başkanı Changchun Mu, görüşlerini Pekin’de düzenlenen forumda dile getirdi. Mu, bankacılık ödeme platformlarının lisans ve uygulanabilirlik konularında dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

    Mu, e-CNY (dijital yuan) konusunda ilk ve emin adımın benimsenmeyi artırmak olduğunu belirtti. Tüm senaryoları kullanmak gerektiğini aktaran Mu, pilot bölgelerde test edilen dijital yuanın beklenilen kullanım eşiğine ulaşamadığını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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