Çin, dijital yuanın yaygınlaşmasını istiyor

Tam Boyutta Gör Çin, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ürünü olan dijital yuanın (e-CNY) yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkez bankası yetkili, dijital yuanın bireysel ödemeler ve birçok konuda aktif olarak kullanılması gerektiğini savundu.

Çin, dijital yuanın daha fazla benimsenmesi için de çeşitli çalışmaları planlıyor. Yine de ülke genelinde dijital yuan kullanımı oldukça düşük seviyede.

Dijital yuanın daha aktif kullanılmasını sağlamanın önemine değinen Merkez Bankası, bankacılık ödeme sistemine yönelik faydalardan bahsetti. Banka yetkilisi, CBDC ile bankacılık sisteminin iyi işlediğini savundu.

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Yetkili isim, WeChat Pay ve Alipay gibi ödeme sistemleri için QR kodların normalleştirilmesinin önemli olduğunu ve e-CNY gelişimine katkı sunacağını aktardı.

Çin Halk Bankası (PBOC) dijital para araştırma enstitüsü başkanı Changchun Mu, görüşlerini Pekin’de düzenlenen forumda dile getirdi. Mu, bankacılık ödeme platformlarının lisans ve uygulanabilirlik konularında dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Mu, e-CNY (dijital yuan) konusunda ilk ve emin adımın benimsenmeyi artırmak olduğunu belirtti. Tüm senaryoları kullanmak gerektiğini aktaran Mu, pilot bölgelerde test edilen dijital yuanın beklenilen kullanım eşiğine ulaşamadığını açıkladı.

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