Çin, 50 katlı bina yüksekliğinde dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu

Tam Boyutta Gör Çinli Three Gorges Energy şirketi 16 MW kapasiteli dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini MingYang Smart Energy MySE 16-260'ı devreye soktu.

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MingYang Smart Energy MySE 16-260'ın rotor yarıçapı 260 metre, her bir kanadı 123 metre uzunluğunda ve 54 ton ağırlığında. Dev rüzgar türbini devir başına 34.2 kWh enerji üretiyor ve türbin toplamda 36.000 Çin evine elektrik sağlayacak.

Hedef 70 katlı bina yüksekliğinde rüzgar türbini

Dev rotor, 50 katlı bir binanın yüksekliğiyle kıyaslanabilecek 152 metrelik bir kuleye bağlı. Kulenin tepesinde enerji santralinin makine dairesi yer alıyor. Yapının toplam ağırlığı 385 ton. Saatte 287 kilometreye varan rüzgâr şiddetine dayanabiliyor.

Tam Boyutta Gör MingYang Smart Energy MySE 16-260 Tayvan Boğazı'nda yer almakta. Three Gorges Energy'ye göre bu bölgede yılda 200 günden fazla bir süre boyunca saatte yaklaşık 51 kilometre rüzgar hızıyla "fırtınaya yakın koşullar" yaşanmakta. En ilginç olanı ise Çin'in rüzgar türbinlerinin boyutlarını arttırmaya devam edecek olması.

Tam Boyutta Gör Yıl sonuna doğru, 70 katlı bir binadan daha yüksek bir kuleye sahip 18 MW'lık bir türbinin kurulumuna ve hatta devreye alınmasına başlanabilir.

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Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu