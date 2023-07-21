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    Çin, 50 katlı bina yüksekliğinde dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu

    Çin'in Three Gorges Energy şirketi dünyanın ilk 16MW'lık rüzgar türbininin şebekeye bağlandığını duyurdu. Dev yapı 50 katlı bina yüksekliğinde.                  
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    Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu Tam Boyutta Gör
    Çinli Three Gorges Energy şirketi 16 MW kapasiteli dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini MingYang Smart Energy MySE 16-260'ı devreye soktu.

    MingYang Smart Energy MySE 16-260'ın rotor yarıçapı 260 metre, her bir kanadı 123 metre uzunluğunda ve 54 ton ağırlığında. Dev rüzgar türbini devir başına 34.2 kWh enerji üretiyor ve türbin toplamda 36.000 Çin evine elektrik sağlayacak.

    Hedef 70 katlı bina yüksekliğinde rüzgar türbini

    Dev rotor, 50 katlı bir binanın yüksekliğiyle kıyaslanabilecek 152 metrelik bir kuleye bağlı. Kulenin tepesinde enerji santralinin makine dairesi yer alıyor. Yapının toplam ağırlığı 385 ton. Saatte 287 kilometreye varan rüzgâr şiddetine dayanabiliyor.

    Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu Tam Boyutta Gör
    MingYang Smart Energy MySE 16-260 Tayvan Boğazı'nda yer almakta. Three Gorges Energy'ye göre bu bölgede yılda 200 günden fazla bir süre boyunca saatte yaklaşık 51 kilometre rüzgar hızıyla "fırtınaya yakın koşullar" yaşanmakta. En ilginç olanı ise Çin'in rüzgar türbinlerinin boyutlarını arttırmaya devam edecek olması.
    Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu Tam Boyutta Gör
    Yıl sonuna doğru, 70 katlı bir binadan daha yüksek bir kuleye sahip 18 MW'lık bir türbinin kurulumuna ve hatta devreye alınmasına başlanabilir.
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    Evren7 9 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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