Çin, 50 katlı bina yüksekliğinde dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu

MingYang Smart Energy MySE 16-260'ın rotor yarıçapı 260 metre, her bir kanadı 123 metre uzunluğunda ve 54 ton ağırlığında. Dev rüzgar türbini devir başına 34.2 kWh enerji üretiyor ve türbin toplamda 36.000 Çin evine elektrik sağlayacak.
Hedef 70 katlı bina yüksekliğinde rüzgar türbini
Dev rotor, 50 katlı bir binanın yüksekliğiyle kıyaslanabilecek 152 metrelik bir kuleye bağlı. Kulenin tepesinde enerji santralinin makine dairesi yer alıyor. Yapının toplam ağırlığı 385 ton. Saatte 287 kilometreye varan rüzgâr şiddetine dayanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)