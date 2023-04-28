Tam Boyutta Gör TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti, TCDD’ye teslim edildi. Son testlerin tamamlanmasının ardından Milli Elektrik Tren Seti ile yakın zamanda yolcu taşımaya başlanacak.

TÜRASAŞ’ın Sakarya fabrikasında üretilen Milli Elektrikli Tren Seti, 3,4,5 ve 6 araçl set halinde üretiliyor. 5 araçlı konfigürasyonda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. İşletme hızı saatte 160 kilometre olan trenin tasarım hızı ise 176 kilometrede. Trende Wi-Fi bağlantısı, mutfak bölümü, engelli biniş sistemi, engelli yolcular için 2 bölme ve bebek bakım odası bulunuyor.

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3 adet tren seti üretildi

Şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri üretim olmak üzere 3 adet Milli Elektrikli Tren Seti üretildi. 2024’e kadar 4, 2025 sonuna kadar 15 olmak üzere 25 set üretilecek. 2030 yılına gelindiğinde ise üretilemn tren seti sayısı 56’ya çıkacak. Avrupa Birliği (AB) demir yollarına uygun olarak Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip Milli Elektrikli Tren Seti’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yine TÜRASAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olacak Milli Hızlı Tren’in araç gövde imalatına 2023 yılında başlanacak.

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İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi