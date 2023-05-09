Nvidia’nın Çin’e özel tasarladığı A800 GPU'sunun performansı ortaya çıktı

Şu anda üç yaşında olan Nvidia'nın A100'ü oldukça iyi bir performans sergiliyor: HPC için 9,7 FP64/19,5 FP64 Tensor TFLOPS ve AI iş yükleri için 624 BF16/FP16 TFLOPS sunuyor. Bu değerler yaklaşık yüzde 30 oranında azaltılsa bile işlem gücü halen güçlü bir seviyeye erişiyor: 6,8 FP64/13,7 FP64 Tensor TFLOPS ve AI iş yükleri için 437 BF16/FP16 TFLOPS.
Hem tüketiciler hem de işletmeler arasında yapay zeka kullanımı arttıkça, uygun iş yüklerini kaldırabilecek yüksek performanslı donanımların popülaritesi de artıyor. Nvidia ise bu alanda donanımlarını erkenden hazırlayarak yapay zeka trendinin en büyük oyuncularından birisi haline geldi. Raporlar performansı sınırlandırılmış A800’ün bile Çin’de yok sattığını gösteriyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah