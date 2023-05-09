Nvidia’nın Çin’e özel tasarladığı A800 GPU'sunun performansı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’in yapay zeka ve yüksek teknoloji araştırmalarını yavaşlatmak için uyguladığı ticaret yasakları sonucunda Nvidia, ülkeye özel A800 GPU'sunu hazırlamıştı. Çin pazarı için üretilen gizemli A800 bilgi işlem GPU'sunun performansı ise kısa bir süre önce ortaya çıktı. Aktarılanlara göre A800, amiral gemisi A100 GPU'larının yüzde 70’i hızında çalışıyor.

Kırpılmış olsa da Çin'de yok satıyor

Şu anda üç yaşında olan Nvidia'nın A100'ü oldukça iyi bir performans sergiliyor: HPC için 9,7 FP64/19,5 FP64 Tensor TFLOPS ve AI iş yükleri için 624 BF16/FP16 TFLOPS sunuyor. Bu değerler yaklaşık yüzde 30 oranında azaltılsa bile işlem gücü halen güçlü bir seviyeye erişiyor: 6,8 FP64/13,7 FP64 Tensor TFLOPS ve AI iş yükleri için 437 BF16/FP16 TFLOPS.

Tam Boyutta Gör Performans sınırlamalarına rağmen Nvidia'nın A800'ü hesaplama yetenekleri açısından Çin’li Biren'in BR104 ve BR100 hesaplama GPU'larına karşı oldukça rekabetçi diyebiliriz. Bu arada, Nvidia'nın hesaplama GPU'ları ve CUDA mimarisi müşterileri tarafından çalıştırılan uygulamalar tarafından yaygın olarak desteklenirken, Biren'in işlemcilerinin henüz böyle bir desteğe ve yaygınlığa sahip olamadığını söyleyelim. Öte yandan ABD’nin kısıtlamaları yüzünden Biren bile Çin’e en gelişmiş çözümlerini gönderemiyor.

Hem tüketiciler hem de işletmeler arasında yapay zeka kullanımı arttıkça, uygun iş yüklerini kaldırabilecek yüksek performanslı donanımların popülaritesi de artıyor. Nvidia ise bu alanda donanımlarını erkenden hazırlayarak yapay zeka trendinin en büyük oyuncularından birisi haline geldi. Raporlar performansı sınırlandırılmış A800’ün bile Çin’de yok sattığını gösteriyor.

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Çin’e özel Nvidia A800 GPU'sunun performansı ortaya çıktı