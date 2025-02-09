TSMC Çin’e yeni kısıtlamalar getiriyor

TSMC üretimi kısıyor
Yapılan açıklamaya göre ABD Güvenlik Ofisi tarafından onaylanmış firmalarda birleşimi ve testi yapılmış ise Çinli tasarımcılara ait yongaların 16nm ve daha ilerisi için dökümüne onay verilecek. Eğer değilse 16nm ve daha olgun süreçlerde döküm yapılabilecek.
Çin devasa miktarlarda 16nm/18nm yonga dökümü yaptırıyordu. Bu bakımdan alınan yeni kararlar sıkıntı oluşturacak. Pek çok Çinli tasarımcı ofis tarafından onaylanmış firmalarla iletişime geçerek birleşim ve test için sipariş zemini aramaya başladı.
Diğer bir problem ise bahse konu Çinli tasarımcıların ABD ve Avrupalı araç üreticileri için yonga geliştiriyor olması. Kara liste uygulamasının daha sıkılaştırılması yonga sektöründeki arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.