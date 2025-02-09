TSMC Çin’e yeni kısıtlamalar getiriyor

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Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte ticaret savaşları yeniden alevlendi. Özellikle Çin’e yönelik ek vergiler ve kısıtlamalar dünya ekonomisini de ağır bir şekilde etkiliyor. TSMC yeni aldığı kararla Çin’e yönelik üretimi daha da kısıtladı.

TSMC üretimi kısıyor

Yapılan açıklamaya göre ABD Güvenlik Ofisi tarafından onaylanmış firmalarda birleşimi ve testi yapılmış ise Çinli tasarımcılara ait yongaların 16nm ve daha ilerisi için dökümüne onay verilecek. Eğer değilse 16nm ve daha olgun süreçlerde döküm yapılabilecek.

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Çin devasa miktarlarda 16nm/18nm yonga dökümü yaptırıyordu. Bu bakımdan alınan yeni kararlar sıkıntı oluşturacak. Pek çok Çinli tasarımcı ofis tarafından onaylanmış firmalarla iletişime geçerek birleşim ve test için sipariş zemini aramaya başladı.

Diğer bir problem ise bahse konu Çinli tasarımcıların ABD ve Avrupalı araç üreticileri için yonga geliştiriyor olması. Kara liste uygulamasının daha sıkılaştırılması yonga sektöründeki arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiliyor.

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