Çin, düşman orduların hamlelerini tahmin edecek yapay zeka geliştiriyor

- Çin, savaşlarda insanları yapay zeka ile tahmin edecek
- ABD ordusunun hareketini doğru tahmin etti
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Çin, savaşlarda insanları yapay zeka ile tahmin edecek
Çin basınına göre projenin arkasındaki araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekayı büyük hacimli sensör verileri ve ön saflardaki birimler tarafından sağlanan açıklayıcı dil veya görüntüler kullanan raporlarla beslediler. Yapay zeka, verileri kullanarak bu bilgileri ticari LLM modellerine gönderebiliyor. Askeri yapay zeka, anladıklarına dair onay aldıktan sonra, savaş simülasyonları gibi görevler hakkında daha fazla müzakere için istemler üretiyor. Aktarılanlara göre tüm süreç otomatik olarak işliyor ve insan müdahalesi gerektirmiyor.
Proje PLA Bilgi Mühendisliği Üniversitesi'nden Sun Yifeng ve ekibi tarafından yürütülüyor. Aralık ayında Çin akademik dergisi Command Control & Simulation'da yayınlanan hakemli bir makaleye göre, ekip hem insanların hem de makinelerin projeden faydalanabileceğini belirtiyor. "Simülasyon sonuçları insanların karar vermesine yardımcı oluyor... ve makinenin savaş bilgisi rezervini iyileştirmek ve makinenin savaş bilinci seviyesini daha da geliştirmek için kullanılabilir" açıklamasında bulunuluyor.
Bu, Çin ordusunun ticari büyük dil modellerini kullandığını kabul ettiği ilk örnek olarak kayıtlara geçiyor. Sun'ın ekibi araştırma makalesinde iki sistem arasındaki bağlantıya ilişkin hiçbir ayrıntı vermedi. Bununla birlikte, bu çalışmanın ön çalışma olduğunu ve “yalnızca araştırma için yapıldığını” vurguladılar.
ABD ordusunun hareketini doğru tahmin etti
2011 yılında ABD ordusunun Libya'yı işgalini simüle eden bir deney gerçekleştirildi. Askeri yapay zeka Ernie'ye her iki ordunun silahları ve konuşlanmaları hakkında bilgi verdi. Birkaç tur diyalogdan sonra Ernie, ABD ordusunun bir sonraki hamlesini başarıyla tahmin edebildi. Sun'ın ekibi makalede, "Yaşamın en yüksek formu olarak insanlar biliş açısından mükemmel değildir ve genellikle önyargı olarak da bilinen kalıcı inançlara sahiptir" diye yazıyor. Bu önyargılar savaş alanında tehdidi olduğundan büyük veya az görmeye yol açabiliyor. Yapay zeka tarafından desteklenen insanların durumsal farkındalığı artırılarak önyargılardan arınmaları hedefleniyor.
Öte yandan Çin’de yayınlanan bu bilimsel makale ne kadar etkileyici olsa da araştırma ekibi bunun kusursuz olmadığını da kabul ediyor. Zira ekip, Ernie gibi ticari bir yapay zeka kullanıyor. Bunlar savaş için tasarlanmamış ve eğitilmemiş. Haliyle tahminleri de bir komutan için çok genel olabiliyor. Bunu hafifletmeye yardımcı olmak için ekip, iFlyTek'in Spark'ı tarafından analiz edilen bir harita oluşturmak için askeri yapay zekayı kullanarak çok modlu iletişimi denedi. Bu, LLM'lerin performansını artırarak pratik analiz raporları ve tahminler üretti.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/china-training-ai-predict-humans https://www.scmp.com/news/china/science/article/3248050/chinas-military-lab-ai-connects-commercial-large-language-models-first-time-learn-more-about-humans Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.