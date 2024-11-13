HÜRJET'in silahlı prototipi ilk kez uçtu: Değişiklikler neler?

İkinci prototip göz doldurdu
HÜRJET’in ilk prototipi 45 bin feet irtifanın üzerine çıkmış ve ses hızını aşmayı başarmıştı. Üretilen ikinci prototip ise ilk uçuşunda 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerini gökyüzüne taşıyan Hürjet ikinci prototip ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarı mühendislik kabiliyetlerimizin gücünü bir kez daha kanıtladı. Türk mühendisliğinin gücü ve inancıyla tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz! Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.
İkinci HÜRJET’te neler değişti?
Yeni radomun ilk prototipe göre çok daha fazla alana sahip olması, bu prototipin MURAD AESA radarının HÜRJET’e eklenebileceğini düşündürüyor. Kanat uçlarındaki tasarım değişiklikleri ise HÜRJET’in hafif muharebe uçağına dönüşeceğinin bir göstergesi. Dolayısıyla ilerleyen testlerde ABD üretimi AIM-9X'in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi BOZDOĞAN’ın HÜRJET’ten atıldığını görebiliriz.
HÜRJET’in geliştirilmesindeki birincil amaç Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 5. Nesil pilot eğitim ve test süreçlerini sağlamak ve eskiyen eğitim uçaklarını envanterden çıkarmak. Ayrıca hafif muharebe uçağı olarak da havadan havaya ve havadan karaya mühimmat taşıyabilen uygun maliyetli bir uçak olacak. Türkiye, hafif muharebe uçağı olarak HÜRJET’e ne kadar ihtiyaç duyar bilinmez ama özellikle Afrika ülkeleri için bu, önemli bir ihracat kapısı açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir