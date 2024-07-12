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    Çin, 20 Mach hızında hipersonik füzeleri hassas biçimde takip edebilen radar geliştirdi

    Çinli bilim insanları, gökyüzünde saniyede 7 km hızla hareket eden nesneleri takip edebilen, inanılmaz derecede hassas lazer tabanlı bir radar sistemi geliştirdiklerini duyurdu.
    Çin, hipersonik füzeleri takip edebilen radar geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, hipersonik füze yarışını kızıştırabilecek yeni bir atılım yaptıklarını açıkladı. Araştırmacılar, gökyüzünde saniyede 7 km hızla hareket eden nesneleri takip edebilen, inanılmaz derecede hassas lazer tabanlı bir radar sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

    Radar sistemi, Tsinghua Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde ultra hızlı optik iletişim üzerinde çalışan Profesör Zheng Xiaoping ve ekibi tarafından geliştirildi. Araştırmayı açıklayan makale Çin'de Optical Communication Technology dergisinde yayınlandı.

    Mach 20 hızında 10 füzeyi takip edebiliyor

    Son derece hassa radar sistemi saniyede 7 km hızla giden hipersonik bir füzeyi yalnızca 28 cm hata oranıyla takip edebiliyor. 600 km menzilde çalışabilen sistem ayrıca füzenin hızını %99,7 doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Mach 5'in üzerinde veya saniyede yaklaşık 1,6 km hızla hareket edebilen füzeler hipersonik füze olarak adlandırılıyor. Yeni sistemle yapılan testler, sistemin Mach 20 hızla giden 10 füzeyi hasas bir şekilde takip edebildiğini ortaya koydu.

    Çin, hipersonik füzeleri takip edebilen radar geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Yeni radar sistemindeki atılım, lazerlerin üç farklı mikrodalga iletişim bandıyla birleştirilmesi sonucu elde edildi. Bu, dedektörün düğümler arasında ışık hızında iletişim kurmasını sağladığı gibi, bu tür yüksek hızlı tespitlerde gerekli olduğu düşünülen hızla hareket eden elektronlardan kaynaklanan ısı üretimi sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu ısı, devre kartlarını kolayca yakarak kullanılamaz hale getirebilir.

    Çok bantlı mikrodalga sinyallerinin kullanımının, Zheng'in ekibi tarafından icat edilen bir algoritmayla birleştiğinde sistemin doğruluğunu da geliştirerek tespit edilen hayalet görüntü sayısını azalttığı belirtiliyor.

    ABD, geçtiğimiz aylarda hipersonik füze testi gerçekleştirmişti

    Yeni sistemin duyurusu, ABD Hava Kuvvetleri'nin Marshall Adaları çevresindeki sularda Lockheed Martin tarafından üretilen hipersonik füze testinden birkaç ay sonra yapıldı. ABD'nin gerçekleştirdiği bu test, ülkenin süper hızlı füzelerin geliştirilmesi konusunda geride kaldığı Çin ve Rusya'ya karşı eşit konumda olduğuna dair bir mesaj olarak görüldü.

    Çin, hipersonik füzeleri takip edebilen radar geliştirdi
    Hipersonik füzeler, yüksek hızlarının yanında yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve alçaktan uçabiliyorlar. Dolayısıyla, fırlatıldıktan sonra havada tahmin edilebilir bir yay çizen kıtalararası balistik füzelerin aksine tespit edilebilmeleri ve hedeflerinin belirlenmesi oldukça zor. Hızlarının ve manevra kabiliyetlerinin, anti füze ve radar tespit sistemlerinden kaçmalarına olanak tanıyacağına inanılıyordu.

    Radar sistemi şu ana kadar yalnızca yer tabanlı simülasyonlarda test edilmiş olsa da, sistemin uçaklara veya hava savunma füzelerinin başlarına monte edilebilecek kadar küçük olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/military/china-hypersonic-radar/ https://www.scmp.com/news/china/science/article/3269347/chinas-new-interception-radar-can-track-10-hypersonic-missiles-mach-20
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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