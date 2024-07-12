Çin, 20 Mach hızında hipersonik füzeleri hassas biçimde takip edebilen radar geliştirdi

- Mach 20 hızında 10 füzeyi takip edebiliyor
- ABD, geçtiğimiz aylarda hipersonik füze testi gerçekleştirmişti
- Yorumlar
Radar sistemi, Tsinghua Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde ultra hızlı optik iletişim üzerinde çalışan Profesör Zheng Xiaoping ve ekibi tarafından geliştirildi. Araştırmayı açıklayan makale Çin'de Optical Communication Technology dergisinde yayınlandı.
Mach 20 hızında 10 füzeyi takip edebiliyor
Son derece hassa radar sistemi saniyede 7 km hızla giden hipersonik bir füzeyi yalnızca 28 cm hata oranıyla takip edebiliyor. 600 km menzilde çalışabilen sistem ayrıca füzenin hızını %99,7 doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Mach 5'in üzerinde veya saniyede yaklaşık 1,6 km hızla hareket edebilen füzeler hipersonik füze olarak adlandırılıyor. Yeni sistemle yapılan testler, sistemin Mach 20 hızla giden 10 füzeyi hasas bir şekilde takip edebildiğini ortaya koydu.
Çok bantlı mikrodalga sinyallerinin kullanımının, Zheng'in ekibi tarafından icat edilen bir algoritmayla birleştiğinde sistemin doğruluğunu da geliştirerek tespit edilen hayalet görüntü sayısını azalttığı belirtiliyor.
ABD, geçtiğimiz aylarda hipersonik füze testi gerçekleştirmişti
Yeni sistemin duyurusu, ABD Hava Kuvvetleri'nin Marshall Adaları çevresindeki sularda Lockheed Martin tarafından üretilen hipersonik füze testinden birkaç ay sonra yapıldı. ABD'nin gerçekleştirdiği bu test, ülkenin süper hızlı füzelerin geliştirilmesi konusunda geride kaldığı Çin ve Rusya'ya karşı eşit konumda olduğuna dair bir mesaj olarak görüldü.
Radar sistemi şu ana kadar yalnızca yer tabanlı simülasyonlarda test edilmiş olsa da, sistemin uçaklara veya hava savunma füzelerinin başlarına monte edilebilecek kadar küçük olduğu belirtiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/military/china-hypersonic-radar/ https://www.scmp.com/news/china/science/article/3269347/chinas-new-interception-radar-can-track-10-hypersonic-missiles-mach-20 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.