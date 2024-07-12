Çin, 20 Mach hızında hipersonik füzeleri hassas biçimde takip edebilen radar geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, hipersonik füze yarışını kızıştırabilecek yeni bir atılım yaptıklarını açıkladı. Araştırmacılar, gökyüzünde saniyede 7 km hızla hareket eden nesneleri takip edebilen, inanılmaz derecede hassas lazer tabanlı bir radar sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Radar sistemi, Tsinghua Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde ultra hızlı optik iletişim üzerinde çalışan Profesör Zheng Xiaoping ve ekibi tarafından geliştirildi. Araştırmayı açıklayan makale Çin'de Optical Communication Technology dergisinde yayınlandı.

Mach 20 hızında 10 füzeyi takip edebiliyor

Son derece hassa radar sistemi saniyede 7 km hızla giden hipersonik bir füzeyi yalnızca 28 cm hata oranıyla takip edebiliyor. 600 km menzilde çalışabilen sistem ayrıca füzenin hızını %99,7 doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Mach 5'in üzerinde veya saniyede yaklaşık 1,6 km hızla hareket edebilen füzeler hipersonik füze olarak adlandırılıyor. Yeni sistemle yapılan testler, sistemin Mach 20 hızla giden 10 füzeyi hasas bir şekilde takip edebildiğini ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Yeni radar sistemindeki atılım, lazerlerin üç farklı mikrodalga iletişim bandıyla birleştirilmesi sonucu elde edildi. Bu, dedektörün düğümler arasında ışık hızında iletişim kurmasını sağladığı gibi, bu tür yüksek hızlı tespitlerde gerekli olduğu düşünülen hızla hareket eden elektronlardan kaynaklanan ısı üretimi sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu ısı, devre kartlarını kolayca yakarak kullanılamaz hale getirebilir.

Çok bantlı mikrodalga sinyallerinin kullanımının, Zheng'in ekibi tarafından icat edilen bir algoritmayla birleştiğinde sistemin doğruluğunu da geliştirerek tespit edilen hayalet görüntü sayısını azalttığı belirtiliyor.

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ABD, geçtiğimiz aylarda hipersonik füze testi gerçekleştirmişti

Yeni sistemin duyurusu, ABD Hava Kuvvetleri'nin Marshall Adaları çevresindeki sularda Lockheed Martin tarafından üretilen hipersonik füze testinden birkaç ay sonra yapıldı. ABD'nin gerçekleştirdiği bu test, ülkenin süper hızlı füzelerin geliştirilmesi konusunda geride kaldığı Çin ve Rusya'ya karşı eşit konumda olduğuna dair bir mesaj olarak görüldü.

Hipersonik füzeler, yüksek hızlarının yanında yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve alçaktan uçabiliyorlar. Dolayısıyla, fırlatıldıktan sonra havada tahmin edilebilir bir yay çizen kıtalararası balistik füzelerin aksine tespit edilebilmeleri ve hedeflerinin belirlenmesi oldukça zor. Hızlarının ve manevra kabiliyetlerinin, anti füze ve radar tespit sistemlerinden kaçmalarına olanak tanıyacağına inanılıyordu.

Radar sistemi şu ana kadar yalnızca yer tabanlı simülasyonlarda test edilmiş olsa da, sistemin uçaklara veya hava savunma füzelerinin başlarına monte edilebilecek kadar küçük olduğu belirtiliyor.

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