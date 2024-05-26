Çinli yonga üreticileri Nvidia’yı korkuttu

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Tam Boyutta Gör Yonga dünyasında Nvidia büyük bir hakimiyet kursa da Çin pazarı firma için halen kanayan yara. ABD ambargoları Batılı firmaları Çin’den uzak tutarken yerel oyuncular ise bu krizi fırsata çeviriyor. Apple’ın Çin’de indirime gitmesinin bir örneğini Nvidia’da görüyoruz.

Nvidia indirime gidiyor

Geçtiğimiz haftalarda ambargoya uyum sağlamak için kırpılmış H20 yapay zekâ hızlandırıcısını Çin’de piyasaya süren Nvidia, beklediği ilgiyi göremedi. Yerel oyuncuların rekabette payını arttırmasından endişe eden Nvidia fiyatta indirim yapma kararı aldı.

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Yüzde 10 civarında yapılan indirim ile Huawei’nin Ascend 910B gibi yapay zekâ çiplerine karşı rekabette etkili olmak amaçlanıyor. Bununla birlikte otoriteler Çin milliyetçiliğine karşı Nvidia’nın işinin hiç de kolay olmadığını belirtiyor. Yine de Çin rakamları Nvidia’nın mali tablolarına önemli bir etki yapmıyor.

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