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    Anlık Bildirim

    TSMC, gelişmiş paketleme teknolojisi ABD’ye taşıyor

    TSMC ve ABD Merkezli Amkor Technologies, CoWoS paketleme teknolojisini ABD’ye getirmek için anlaştı. TSMC’nin CoWoS’u yapay zeka çipleri için büyük önem taşıyor.
    TSMC, gelişmiş paketleme teknolojisi ABD’ye taşıyor Tam Boyutta Gör
    ABD, son yıllarda yarı iletken üretimi ve teknolojisini kendi sınırları içine çekmek için önemli adımlar atarken, bu yönde atılan en son adım Tayvan merkezli TSMC ile ABD'li Amkor Technologies arasındaki stratejik işbirliği oldu. TSMC ve Amkor, ABD’de ileri seviye çip paketleme teknolojisini hayata geçirmek için işbirliği yaparak, yapay zeka donanımları ve yüksek performanslı bilgi işlem sektörlerine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

    ABD ve yapay zeka çipleri için önemli bir adım

    TSMC ve Amkor Technologies, bugün yaptıkları açıklamada, Arizona’da yer alacak ileri düzey paketleme ve test hizmetleri sunacak bir tesis için işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu yeni tesis, TSMC'nin aynı bölgedeki wafer üretim tesisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak, üretim süreçlerini hızlandıracak ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacak.

    İki şirket arasında imzalanan mutabakat zaptı, özellikle yüksek performanslı bilgi işlem ve iletişim gibi kritik pazarlara yönelik olarak yarı iletkenlerin paketlenmesi ve test edilmesi alanlarında yüksek hacimli ve ileri teknoloji çözümleri sunmayı hedefliyor. Anlaşma, CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) ve InFO (Integrated Fan-Out) gibi TSMC'nin öncü teknolojilerinin ABD’ye getirilmesini sağlayacak.

    CoWoS gibi ileri düzey çip paketleme teknolojileri, günümüzde yüksek talep görüyor. Bu paketleme teknolojileri özellikle yapay zeka çipleri başta olmak üzere yüksek performanslı bilgi işlem gibi alanlarda kritik öneme sahip. ABD’nin kendi kendine yeten bir yarı iletken üretim ekosistemi oluşturma çabalarını göz önüne alırsak bu işbirliği ülke için oldukça değerli diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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