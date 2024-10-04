TSMC, gelişmiş paketleme teknolojisi ABD’ye taşıyor

ABD ve yapay zeka çipleri için önemli bir adım
TSMC ve Amkor Technologies, bugün yaptıkları açıklamada, Arizona’da yer alacak ileri düzey paketleme ve test hizmetleri sunacak bir tesis için işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu yeni tesis, TSMC'nin aynı bölgedeki wafer üretim tesisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak, üretim süreçlerini hızlandıracak ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacak.
İki şirket arasında imzalanan mutabakat zaptı, özellikle yüksek performanslı bilgi işlem ve iletişim gibi kritik pazarlara yönelik olarak yarı iletkenlerin paketlenmesi ve test edilmesi alanlarında yüksek hacimli ve ileri teknoloji çözümleri sunmayı hedefliyor. Anlaşma, CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) ve InFO (Integrated Fan-Out) gibi TSMC'nin öncü teknolojilerinin ABD’ye getirilmesini sağlayacak.
CoWoS gibi ileri düzey çip paketleme teknolojileri, günümüzde yüksek talep görüyor. Bu paketleme teknolojileri özellikle yapay zeka çipleri başta olmak üzere yüksek performanslı bilgi işlem gibi alanlarda kritik öneme sahip. ABD’nin kendi kendine yeten bir yarı iletken üretim ekosistemi oluşturma çabalarını göz önüne alırsak bu işbirliği ülke için oldukça değerli diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.