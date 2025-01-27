Çin'in denizaltıları artık yüksekteki uçakları tespit edebiliyor

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Tam Boyutta Gör Çinli araştırmacılar, denizaltılara önemli bir avantaj sağlayabilecek yeni bir radar teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu. Çin'deki araştırmacılar, deniz tabanına yerleştirilen ve yüksekten uçan uçakları tespit edip izleyebilen bir radar geliştirdi. Eğer raporlar doğruysa bu, Çin’in denizaltılarını av olmaktan çıkarıp avcı olmalarını sağlıyor.

Geleneksel olarak, denizaltılar anti-denizaltı uçakları tarafından tespit edilip imha edilme riskiyle karşı karşıya. Ancak, Çinli bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni akustik radar sistemi, denizaltıların hava tehditlerini tespit ederek savunma yeteneklerini artırabilir.

Denizaltılar uçak avlayabilecek

Bu radar, deniz tabanına yerleştirilen ve ses dalgalarını analiz eden özel bir akustik sensör dizisinden oluşuyor. Dalgaların deniz yüzeyinden yansıması ve tekrar denizaltıya ulaşması prensibiyle çalışan sistem, uçakların hızını ve rotasını tespit edebiliyor. Bu teknoloji, denizaltıların 1.000 metre derinlikten 5.000 metre (16.404 feet) irtifadaki uçakları algılayabilmesine olanak tanıyor. Bu etkileyici başarıya rağmen ekip, bu teknolojiyi kullanarak derin sularda konuşlandırmanın veya yüksek irtifadaki hedefleri tespit etmenin hala imkansız olduğunu keşfetti.

Tam Boyutta Gör Ses dalgalarının su yüzeyinden geçerek derin denizlere ulaşması uzun süredir çözülemeyen bir sorundu. Su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve akıntılar gibi faktörler, ses dalgalarını bozarak yanlış sinyallere neden oluyordu. Ancak Çin Bilimler Akademisi Akustik Enstitüsü araştırmacıları, yıllar süren geliştirme çalışmalarıyla bu engelleri aşmayı başardı.

Aktarılanlara göre 2022'de yapılan testlerde, bu radar sistemi 17 kilometre uzaklıktaki bir uçağı tespit etti ve pozisyonunu saniyeler içinde yaklaşık 1 kilometre hata payıyla belirledi. Şimdiye kadar açıklanmayan bu çok gizli teknoloji nihayet bu ay Çin akademik dergisi Acta Acustica'da hakemli bir makalede yayınlandı.

Her ne kadar bu teknoloji etkileyici bir gelişme olsa da hala bazı sınırlamaları bulunuyor. Örneğin, radarın tespit menzili şu an 20 kilometreyle sınırlı ve doğrudan üzerindeki uçakları algılayamıyor. Araştırma ekibi, bu eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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