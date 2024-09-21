En sessiz denizaltıları bile tespit edebilen bir teknoloji geliştirildi

En sessiz denizaltılar bile tespit edilecek
Bilim insanları bu düşük frekanslı sinyalleri analiz ederek potansiyel olarak askeri hedefleri konumlandırabileceklerini ve izleyebileceklerini söylediler. Denizaltılar, pervanelerinin dönüşü sırasında düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar üretir. Ancak bu sinyaller, iletken deniz suyunda hızla zayıfladıkları için bu zamana kadar yalnızca kısa mesafelerde tespit edilebiliyorlardı.
Yeni geliştirilen yöntem ise bu sinyalleri suyun içerisinden değil, deniz tabanından alarak menzili önemli ölçüde artırmayı başardı. Şu ana kadar denizaltılar en fazla 2,5 km mesafeden tespit edilebilmişti; bu yeni teknolojiyle ise bu mesafe 20 km'yi aşıyor ve araştırmacılar gelecekte bu menzilin 50 km'yi bulabileceğini öngörüyor.
Daha önce kullanılmayan bir yöntem
Bu yöntem, deniz jeologları tarafından uzun zamandır denizaltı petrol ve gaz aramalarında kullanılıyor ancak denizaltı izleme amacıyla şimdiye kadar kullanılmamıştı.
Bununla birlikte, elektromanyetik sinyallerin zayıf olması ve deniz tabanındaki doğal ya da askeri olmayan kaynaklardan gelen gürültüler, bu teknolojiyi kullanmayı zorlaştırıyor. Bilim insanları, zayıf sinyalleri karmaşık ortamlarda tespit etmek için yeni bir algoritma da geliştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...