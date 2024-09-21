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    Anlık Bildirim

    En sessiz denizaltıları bile tespit edebilen bir teknoloji geliştirildi

    Çin, deniz tabanındaki elektromanyetik sinyalleri kullanarak deniz altı tespit menzilini 20 km’ye çıkardı. Sistemin en sessiz denizaltıları bile tespit edebileceği belirtiliyor.
    En sessiz denizaltıları bile tespit eden teknoloji tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şanghay'daki Jiao Tong Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen yeni denizaltı tespit teknolojisi, Güney Çin Denizi'nde yapılan testlerde büyük potansiyel gösterdi. Ekip, yaklaşık bir kamyonet büyüklüğündeki dedektörlerinin derin bir okyanus deniz tabanında test edildiğini söyledi. Yapılan testlerde yaklaşık 20 km uzaklıkta dönen bir pervanenin ürettiği zayıf elektromanyetik dalgaların yakalandığı bildirildi. Cihaz, daha önce imkânsız olduğu düşünülen, en sessiz denizaltıları bile geniş bir menzilde tespit etme potansiyelini ortaya koydu.

    En sessiz denizaltılar bile tespit edilecek

    Bilim insanları bu düşük frekanslı sinyalleri analiz ederek potansiyel olarak askeri hedefleri konumlandırabileceklerini ve izleyebileceklerini söylediler. Denizaltılar, pervanelerinin dönüşü sırasında düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar üretir. Ancak bu sinyaller, iletken deniz suyunda hızla zayıfladıkları için bu zamana kadar yalnızca kısa mesafelerde tespit edilebiliyorlardı.

    Yeni geliştirilen yöntem ise bu sinyalleri suyun içerisinden değil, deniz tabanından alarak menzili önemli ölçüde artırmayı başardı. Şu ana kadar denizaltılar en fazla 2,5 km mesafeden tespit edilebilmişti; bu yeni teknolojiyle ise bu mesafe 20 km'yi aşıyor ve araştırmacılar gelecekte bu menzilin 50 km'yi bulabileceğini öngörüyor.

    Daha önce kullanılmayan bir yöntem

    En sessiz denizaltıları bile tespit eden teknoloji tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, deniz suyundan değil, deniz tabanından sinyal alarak bu başarıyı elde etti. Denizaltı pervanelerinin yaydığı elektromanyetik dalgalar deniz tabanındaki kayalık tabakalara doğru yayılıyor. Pervane döndükçe, bu dalgaların yoğunluğu kayalıklarda her kilometrede yaklaşık 0,173 desibel azalıyor. Bu azalma oranı deniz suyunda olduğundan çok daha düşük, yani sinyallerin deniz tabanında tespit edilme menzili çok daha uzun.

    Bu yöntem, deniz jeologları tarafından uzun zamandır denizaltı petrol ve gaz aramalarında kullanılıyor ancak denizaltı izleme amacıyla şimdiye kadar kullanılmamıştı.

    Bununla birlikte, elektromanyetik sinyallerin zayıf olması ve deniz tabanındaki doğal ya da askeri olmayan kaynaklardan gelen gürültüler, bu teknolojiyi kullanmayı zorlaştırıyor. Bilim insanları, zayıf sinyalleri karmaşık ortamlarda tespit etmek için yeni bir algoritma da geliştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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