Yolcu gemilerinin balkonlarından güneş enerjisi dönemi

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, kruvaziyer gemilerinin kamaralarındaki balkonlara yerleştirilen güneş panelleri ile enerji üretiminin nasıl optimize edilebileceğini simüle etti. Araştırmada üç DC konfigürasyonu Karayipler, Norveç ve Danimarka sahilleri boyunca yapılan seferlerde simüle edildi. Güneş paneli sistemlerinin batarya depolamasıyla bütünleştirilmesiyle verimliliğin artırabileceği ve yakıt tüketiminin azaltabileceği ortaya kondu.

Simülasyonlar gerçekleştirildi

Araştırmacılar, güneş panellerinin kruvaziyer gemilerine entegrasyonu için üç farklı yaklaşım önerdi. Bu sistemler, geminin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için farklı DC şebekeleriyle bağlanarak karşılaştırıldı. Projede, her kabin balkonuna yerleştirilen iki adet 250 W gücünde ve yüzde 22 verimli güneş paneli kullanıldı. Bu panellerden biri balkonun cam parmaklıklarına 90 derece açıyla yerleştirilirken, diğeri ise balkonun alt kısmına 30 derece açıyla yerleştirildi. Helios sınıfı bir kruvaziyer gemisi, 1.655 balkonlu kabine sahip olduğunda, toplamda 827,5 kW'lık bir enerji üretimi sağlanabiliyor.

Araştırma ekibi, üç farklı tasarımı inceledi: İlkinde, güneş panelleri doğrudan 48 V'luk kabin şebekesine bağlandı; ikincisinde, 350 V dağıtım şebekesiyle entegre edildi; son olarak, üçüncü tasarımda ise paneller 700 V şebekesiyle bağlantı sağladı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, 700 V şebekesiyle yapılan bağlantının verimlilik kaybının yüzde 2-3 daha fazla olduğu, ancak kabin şebekesinin daha güvenli olduğu ancak bakım ve maliyet açısından daha pahalı olduğu gözlemlendi. En ideal seçenek olarak, 350 V'luk dağıtım şebekesi tercih edildi.

Günde 3,8 MWh tasarruf sağlanabilir

Tam Boyutta Gör Araştırma grubu, batarya depolama sistemlerinin kullanımını da simüle etti. Batarya, acil durumlarda enerji sağlamak ve normal operasyon sırasında zirve yükleri dengelemek için kullanılıyor. Karayipler ve Norveç kıyılarındaki kruvaziyer turları boyunca yapılan simülasyonlarda, her kabin için rastgele enerji talepleri oluşturuldu ve bataryaların kapasitesi hesaplandı. Bu simülasyonlarda, gemilerin enerji ihtiyacını karşılamak için batarya kapasitesinin yeterli olması gerektiği sonucuna varıldı.

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Güverte simülasyonu Mart ayında gerçekleşen 15 günlük bir Karayip gezisi ve Ağustos-Eylül ayları arasında Danimarka ve Norveç kıyılarında gerçekleşen 8 günlük bir seyir sırasında gerçekleştirildi. Karayipler’de yapılan simülasyonlarda yüzde 45, Norveç’te ise yüzde 47 gibi yüksek bir enerji tasarrufu elde edildi. Bu oranlar, Helios sınıfı bir gemide günde 3,2 MWh ile 3,8 MWh arasında enerji tasarrufu sağlanabileceğini gösteriyor. Batarya kapasitesinin ise Karayipler turu için 161,4 Ah, Norveç turu için ise 127,5 Ah olması gerektiği belirtildi.

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