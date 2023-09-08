Çin’in iPhone yasağı sonrası Apple hisseleri çakıldı

iPhone yasağı Apple'a 200 milyar dolara mal oldu
Yasak kararı sonrasında ise Apple’ın hisse fiyatları iki gün içinde yüzde 10 oranında düşüş gördü. Borsada yaşanan düşüş sonrasında Apple, 200 milyar dolardan fazla kaybetti. Firmanın piyasa değeri ise 2,78 trilyon dolara geriledi.
Çin’in bu yasağının ise ABD'nin Huawei ve diğer Çinli firmalara ağır yaptırımlar uygulamasından yıllar sonra gelmesi dikkat çekici. Buna ek olarak, birçok ABD hükümet çalışanının TikTok'u iş cihazlarına yüklemesi yasak ve yakın zamanda yapılan bir anket, insanların %50'sinin uygulamanın ülke çapında yasaklanmasını istediğini öne sürüyor. ABD ayrıca Çin'in çip endüstrisini gelişmiş çip yapım araçlarına erişimini kısıtlayarak vurmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.