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    Çin’in iPhone yasağı sonrası Apple hisseleri çakıldı

    Çin’in kısa bir süre önce iPhone yasağını daha fazla devlet dairesi ve kurumunu kapsayacak şekilde genişletme kararının ardından Apple hisseleri önemli ölçüde düştü.
    Çin’in iPhone yasağı sonrası Apple hisseleri çakıldı Tam Boyutta Gör
    Çin’deki kritik devlet kurumlarında iPhone veya yabancı ürünlerin kullanımı çalışanlar için zaten yasaktı ancak bir süre önce bu yasağın kapsamı büyük ölçüde artırılarak hassas departmanların ötesinde hükümet destekli kurumlar ve devlet şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. iPhone yasağı sonrasında ise Apple’ın hisseleri ciddi oranda üştü.

    iPhone yasağı Apple'a 200 milyar dolara mal oldu

    Çin’in iPhone yasağı sonrası Apple hisseleri çakıldı Tam Boyutta Gör
    Birçok Batılı şirket ülkede zorlanırken, Çin Apple için büyük bir pazar. CEO Tim Cook, mart ayında firmanın Çin ile olan ilişkisini övmüş ve ülkedeki satışları son çeyreğin "en önemli" olayı olarak nitelendirmişti. Çin aynı zamanda Apple’ın iPhone gelirlerinin yüzde 18’ini karşılıyor. Ancak görünen o ki Pekin'in kendi teknolojisi lehine yabancı ürünleri dışlaması söz konusu olduğunda bu yakınlık hiçbir şey ifade etmiyor.

    Yasak kararı sonrasında ise Apple’ın hisse fiyatları iki gün içinde yüzde 10 oranında düşüş gördü. Borsada yaşanan düşüş sonrasında Apple, 200 milyar dolardan fazla kaybetti. Firmanın piyasa değeri ise 2,78 trilyon dolara geriledi.

    Çin’in bu yasağının ise ABD'nin Huawei ve diğer Çinli firmalara ağır yaptırımlar uygulamasından yıllar sonra gelmesi dikkat çekici. Buna ek olarak, birçok ABD hükümet çalışanının TikTok'u iş cihazlarına yüklemesi yasak ve yakın zamanda yapılan bir anket, insanların %50'sinin uygulamanın ülke çapında yasaklanmasını istediğini öne sürüyor. ABD ayrıca Çin'in çip endüstrisini gelişmiş çip yapım araçlarına erişimini kısıtlayarak vurmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    cs go mermi izi iphone mail şifresi görme 00 nerenin plakası check in yapılan yolcunun seyahat edilen ülkede vize veya oturum izni gerekliliği var mı kahvede nikotin var mı

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