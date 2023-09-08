iPhone 15 Pro’nun depolama seçenekleri ve RAM miktarı ortaya çıktı

iPhone 15 Pro'da RAM miktarı artıyor, depolama aynı
Pazar araştırma firması TrendForce tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple'ın yakında çıkacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, iPhone 14 Pro modelleriyle aynı 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olacak. Rapora göre her iki iPhone 15 Pro modelinin de iPhone 14 Pro modellerindeki 6GB'a kıyasla 8GB RAM ile donatılacağı belirtiliyor. Artan RAM, özellikle çoklu görevlerde performansın artmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte TrendForce, temel iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin ise 6GB RAM'e sahip olacağını söyledi.
Fiyatlandırma tarafındaysa iPhone 15 Pro'nun tıpkı iPhone 14 Pro gibi 999 dolardan başlayacağı söyleniyor. Ancak araştırma şirketi iPhone 15 Pro Max'in 1.199 dolardan başlayacağını tahmin ediyor ki bu da iPhone 14 Pro Max'e kıyasla 100 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Önceki raporlar her iki Pro modelinde de 100 dolarlık bir artış yaşanacağını söylüyordu.
Dört iPhone 15 modelinin de USB-C bağlantı noktası ve Dinamik Ada ile donatılması beklenirken, Pro modelleri için titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem düğmesi, A17 Bionic çip, Wi-Fi 6E desteği ve Pro Max'te 6x'e kadar optik zoom özellikli periskop lens özellikleri bekleniyor. Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.